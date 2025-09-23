Атака беспилотников на Москву, начавшаяся вечером 22 сентября, продолжилась на утро следующего дня. Всего силы ПВО сбили за последние сутки 36 дронов, летевших в сторону столицы, следует из сообщений мэра города Сергея Собянина в его телеграм-канале.

«ПВО Минобороны продолжают отражать атаки вражеских беспилотников. Сбиты еще два, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в 8:57 мск 23 сентября.

Согласно публикациям в канале Собянина, вечером 22 сентября было сбито 15 беспилотников, затем в течение ночи еще 21. Сообщений о пострадавших и разрушениях в столице не поступало.

Обломки летевших на Москву БПЛА повредили четыре машины в подмосковном Реутове, сообщил глава округа Филипп Науменко. По его словам, вечером 22 сентября жители города слышали сильные взрывы в районе улицы Строителей. Жертв и разрушений нет, угроза для граждан отсутствует, добавил Науменко.

О звуках взрывов вечером в понедельник сообщили жители Подмосковья и столичных районов. В частности, речь идет о Нахабино, Одинцовском городском округе, Реутове, Зеленограде, районах Коньково, Говорово, Кузьминки, Чертаново, Южное Бутово, Хамовники, Сколково.

Согласно сводке Минобороны, с полуночи до 07:00 мск дежурные средства ПВО перехватили 69 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Крыма. Точных данных о количестве сбитых дронов в каждом регионе военное ведомство не привело.

По данным телеграм-канала SHOT, Москву атаковали беспилотники типа FP-1, начиненные поражающими элементами. Некоторые из сбитых дронов идентифицировать не удалось, поскольку «от них остались лишь угли после их уничтожения», говорится в публикации.

В соцсетях на фоне атаки БПЛА появилось видео, на котором грузовой самолет пролетает на низкой высоте над многоэтажными домами в одном из микрорайонов Новой Москвы.

В разговоре с RT бывший капитан авиакомпании «Россия», заслуженный летчик Олег Серов заявил, что ни один пилот не решится на опасную траекторию пролета над жилыми домами, если она не согласована с диспетчерами и «землей».

«Если самолет пролетел так низко, значит, на то были причины и разрешение. Службы разберутся», — сказал он.

Вечером 22 сентября Росавиация ввела ограничения на полеты самолетов в аэропорту Шереметьево. Их сняли около 1:00 мск 23 сентября. В пресс-службе Шереметьево заявили о введении «сигнала „ковер“». Более 30 рейсов было отменено, свыше 40 перенесено.

«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов», — говорится в сообщении.

На фоне атаки БПЛА «Аэрофлот» и «Победа» сообщили о корректировках в расписании рейсов. Часть из них были задержаны. Некоторые рейсы «Аэрофлота» были перенаправлены на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару. В пресс-службе перевозчика заявили, что компания планирует войти в штатный режим выполнения расписания в/из «Шереметьево» в течение вторника, 23 сентября.