Средства ПВО отражают атаку беспилотников на Москву, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин вечером 22 сентября.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву. По предварительной информации, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах», — говорится в сообщении.

Позже Собянин сообщил о перехвате еще двух БПЛА.

Вечером в понедельник жители Подмосковья и столичных районов сообщили о звуках взрывов, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на посты в районных пабликах. В частности речь идет о Нахабино, Одинцовском городском округе, Реутове, Зеленограде, районах Коньково, Говорово, Кузьминки, Чертаново, Южное Бутово, Хамовники, Сколково.

Baza утверждала, что в московских аэропортах введен план «Ковер», однако официальный представитель Росавиации Артем Кореняко опроверг эту информацию.

«В ответ на некорректные публикации в социальных сетях сообщаю: аэропорты московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы», — сообщил он.

По словам Кореняко, специалисты Росавиации и госкорпорации по организации воздушного движения «усилили мониторинг за работой авиатранспорта в регионе в целях безусловного обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Позже Кореняко сообщил о введении ограничений в аэропорту Шереметьево.

Минобороны не комментировало информацию об атаке дронов на Москву. 12 сентября ведомство сообщало о перехвате девяти БПЛА в небе над Московским регионом ночью.