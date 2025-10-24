Ранним утром 24 октября в Красногорске прогремел взрыв: в многоэтажку в густонаселенном жилом районе врезался украинский беспилотник и проделал в доме сквозную дыру. Были ранены пятеро человек, включая 8-летнего ребенка. Корреспондент RTVI побывал на месте происшествия и рассказывает, почему одни местные жители слышали ночью звуки мотора, другие не слышали ничего, а третьи считают, что беспилотник был запущен из соседнего леса.

«Может упасть что-то на голову»

Утро для работницы пункта выдачи заказов Wildberries Оксаны (имя изменено — прим.ред.) началось с новостей о том, что в дом, где расположен ее ПВЗ, влетел беспилотник. Об этом она услышала в новостях, пока ехала в авто, а потом прочитала в интернете.

«Я пришла сюда к 8 утра. Все было оцеплено. Близко не подпускали. Перед входом все было в мусоре», — рассказала RTVI Оксана.

Пункт WB расположен в многоэтажке на ул. Космонавтов аккурат под той квартирой, куда и был прилет. Разумеется, с разницей в 13 этажей. Тем не менее без последствий не обошлось и внизу: проход в пункт выдачи завален грудой бетона и камней — словом, всем тем, что свалилось вниз после взрыва.

Территория днем в пятницу, несмотря на то, что атака была в районе четырех утра, до сих пор оцеплена. Впрочем, это мало кого смущает — мимо, «за ленточкой», ходят даже совсем малые дети, тычут пальцем наверх или на руины внизу со словами: «О! Смотри!».

«Когда разрешили заходить, я кое-как пролезла в пункт, — продолжает Оксана. — [Спасатели] говорили, чтобы были осторожны, потому что может упасть что-то на голову».

«Трех человек стеной накрыло!»

Другой сотрудник WB рассказал RTVI, что его друг живет в квартире на 14-м этаже злополучного дома. Именно его соседи стали жертвами атаки БПЛА, когда влетевший со стороны проезжей части дрон залетел сначала в одну квартиру, а затем — и во вторую. В первой на момент удара никого не было, говорят местные, — пострадали жильцы второй во время разрушения стены, разделяющие две квартиры.

«Трех человек стеной накрыло!», — говорит услышавшая наш разговор женщина.

Сама она живет в том же доме, но в другом корпусе — он расположен напротив. Она с 18-го этажа. «Если б беспилотник выше летел, попал бы прямо в мое окно», — добавляет женщина.

Всего от удара беспилотника пострадали пять человек. Как уточнял глава городского округа Дмитрий Волков, четверо взрослых были доставлены с различными травмами в Красногорскую больницу. Пятого пострадавшего, 8-летнего Богдана, отвезли в Детский клинический центр им. Рошаля.

«Врачи делают все возможное, помощь оказывается в полном объеме. Все в сознании, за состоянием пациентов внимательно следят медики, — написал Волков в своем телеграм-канале. — Обязательно поможем всем, в том числе с предоставлением временного жилья и ремонтом».

«Кажется, что из нашего леса запустили»

Позже администрация Красногорска сообщила, что все пострадавшие получат выплаты: собственникам пострадавших квартир дадут по 100 тысяч рублей, а каждому пострадавшему, зарегистрированному на территории Московской области, — по 300 тысяч рублей.

— Хорошо, что все живы, — говорю своим собеседникам.

— Живы, живы! Но квартиры…п***** (ужас)) какой-то! — отзывается женщина, живущая в этом же доме.

Она рассказывает, что во время предыдущего прилета в Красногорск, в июне 2025 года, тоже пострадала квартира, и тогда чиновники тоже обещали помочь с восстановлением. Однако, рассказывает женщина, квартиру до сих пор не восстановили.

На улице со стороны дороги до сих пор стоит автомобиль со спущенными шинами и грудой стекла на крыше. Другие автомобили, которые посекло осколками, как говорят местные, владельце забрали еще утром, не забыв их сфотографировать: «наверное, тоже рассчитывают на компенсацию».

Мимо проходит женщина с собачкой. Говорит, что перед тем, как произошел взрыв, ее сын слышал «жужжание, как у приближающегося мопеда». То же самое говорит и другая женщина — так описал звук беспилотника ее сын, который разбудил ее после взрыва.

С внутренней стороны многоэтажки работает целая дюжина дворников: активно убирают осколки и прочие следы прилета. В это же время на 14-м этаже орудуют промышленные альпинисты — закрывают пенопластом зияющую дыру, образовавшуюся после взрыва.

На скамейке у подъезда за оцеплением сидят пенсионерки и тоже обсуждают последние новости.

— Мне интересно, откуда именно он летел! — говорит одна. — А мне кажется, что из нашего Опалиховского леса запустили! — предполагает вторая.

Разгадать тайну прилета БПЛА им пока не под силу.

«Они любят в больницы и школы попадать»

Вообще — ЖК «Изумрудный город», где расположена многоэтажка, в которую попал беспилотник, это чрезвычайно густонаселенное место. Только въехав в него, корреспондент RTVI будто бы попал в муравейник. Дома здесь расположены вплотную друг к другу. Внутри — школа и детсад. Днем 24 октября в ЖК огромное количество детей.

— Я вот думаю, может, как раз и метили в школу или садик, — делится своими соображениями одна из пенсионерок. — Они любят в больницы и школы попадать! — А я слышала, что они могли целиться в завод «Зенит»! — замечает другая.

— Ой, нет, ты что! «Зенит» отсюда очень далеко!

— Нет, нет. Конечно, не туда. Я думаю, все-таки метили в школу или садик!

Еще одна пенсионерка внезапно вспоминает мальчика Богдана, который пострадал в результате прилета.

— А я этого мальчишку помню. Такой доброжелательный пацан. Он всегда здоровался, когда мы на лавочке сидели. Светлый мальчик! — говорит пенсионерка.

В конце нашего разговора одна из женщина вздыхает со словами: «Ох, когда же это уже закончится все».