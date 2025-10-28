Зарубежные спецслужбы пытаются проникать на российские объекты критической инфраструктуры для совершения диверсий, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, президент Владимир Путин поддержал предложение о создании добровольческих формирований для усиления защиты таких объектов.

Источники угроз: от Украины до террористов

По словам Шойгу, речь идет не только о терактах с использованием взрывчатки и беспилотников.

«Остро стоит вопрос противодействия кибератакам на автоматизированную систему управления, попыткам внедрения на важные государственные и промышленные объекты с целью хищения информации и совершения технологических диверсий», — сказал секретарь Совбеза на выездном совещании по вопросам защиты критически важных объектов от террористических посягательств в условиях специальной военной операции в Нижнем Новгороде (цитата по ТАСС).

Как указал Шойгу, «источники» этих угроз разнообразны. В их числе он назвал разведслужбы иностранных государств, в первую очередь Украины, а также международные террористические организации и их пособники внутри России.

Кроме того, «нельзя сбрасывать со счетов человеческий фактор», продолжил Шойгу. Он обратил внимание на то, что сейчас «противник» активно использует различные методы психологического воздействия на граждан, в том числе сотрудников охраны и персонал объектов, пытаясь склонить их к противоправным действиям «под влиянием корыстных или идеологических мотивов». Злоумышленники используют для этого средства коммуникации и интернет, добавил секретарь Совбеза.

В середине октября директор ФСБ Александр Бортников заявил, что операцию Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина», в ходе которой запущенные из фур беспилотники атаковали российские военные аэродромы, курировала разведка Великобритании.

Решение Путина

Говоря о мерах по усилению защиты критически важных объектов, Шойгу отметил, что Путин поддержал предложение о создании добровольческих формирований. По его словам, создать их предложили несколько глав регионов, в том числе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Эти предложения поддержаны главой государства», — сказал секретарь Совбеза.

В июле Путин в обращении к работникам органов следствия призвал «жестко пресекать» информационные диверсии и провокации, а также «любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела».

О чем еще сказал Шойгу

Среди прочего, Шойгу заявил о значительном увеличении террористических угроз в Приволжском федеральном округе (ПФО). Секретарь Совбеза констатировал, что условия военной операции на Украине «кардинальным образом изменили оперативную обстановку в стране в целом» и в ПФО в частности. Территория округа в 2025 году подвергалась атакам БПЛА в три раза чаще, чем за весь период проведения СВО, тогда как количество терактов и диверсий возросло в значительной степени, указал Шойгу.

Первоочередными целями «наших противников» становятся расположенные в ПФО предприятия ОПК, продолжил секретарь Совбеза.

«Здесь сосредоточены стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, химической промышленности, транспортные узлы — все то, что составляет основу экономической безопасности и обороноспособности государства», — пояснил Шойгу.

В числе факторов риска он также назвал протяженную транспортную инфраструктуру, в том числе крупные железнодорожные магистрали и узлы, автономные дороги федерального значения, мосты, объекты трубопроводного транспорта. Вывод из строя этих объектов грозит дестабилизацией жизнедеятельности крупных агломераций, нарушением логистических цепочек, включая критически важные для обеспечения СВО, а также значительным экономическим ущербом, подчеркнул Шойгу.