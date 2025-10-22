Верховный суд России рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании американской «дочки» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) — Anti-Corruption Foundation, Inc.** (ACF Inc.**) — террористической организацией. Об этом пресс-служба инстанции сообщила РИА Новости.

Рассмотрение назначено на 27 ноября, заседание пройдет в закрытом режиме. Если организация будет признана террористической, ее участникам грозит от 15 до 20 лет заключения в колонии строгого режима, отметил собеседник «Коммерсанта».

ACF Inc.** — международный проект ФБК*, зарегистрированный в США. О его создании стало известно в июле 2022-го. Тогда оппозиционер Алексей Навальный писал на своей странице в Twitter (сейчас — Х), что у российских властей «не получится уничтожить ФБК*».

«Наоборот он [ФБК*] превратится в глобальный международный фонд», — отмечал Навальный.

В декабре того же года ACF Inc.** был внесен Минюстом России в реестр иноагентов, а в мае 2023-го — признан нежелательной организацией в стране.

Оппозиционер Леонид Волков** опубликовал в своем телеграм-канале определение суда и написал, что после признания ACF Inc.** террористической организацией ей станет сложнее «работать с банками и с международными партнерами, с донорами и с санкционными списками».

РБК указывает, что решение по ACF Inc.** будет принимать судья Олег Нефедов, который ранее вынес решения о запрете «международного движения ЛГБТ***» и «международного движения сатанизма***» в России, а также легализации деятельности ранее запрещенного в стране движения «Талибан».

* признан экстремистской организацией и запрещен в России, также признан иностранным агентом, нежелательной организацией и ликвидирован

** внесен Минюстом России в реестр иноагентов

*** решением Верховного суда признаны экстремистскими и запрещены в России