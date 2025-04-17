Верховный суд России приостановил запрет деятельности «Талибана»*

Верховный суд России по иску Генпрокуратуры приостановил запрет деятельности движения «Талибан»*, которое находится у власти в Афганистане. Решение незамедлительно вступило в силу. Об этом RTVI сообщил адвокат Александр Молохов, представляющий интересы «Талибана»*.

При этом «Талибан»* все еще присутствует в списке запрещенных в России террористических организаций.

По словам Молохова, суд пришел к выводу о том, что «Талибан»* прекратил осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку террористических преступлений.

«Принятое сегодня Верховным судом решение подлежит немедленному исполнению и позволит законно взаимодействовать с правящим в Афганистане режимом. Россия пошла на такой шаг именно сейчас потому, что теперь для этого появились все необходимые слагаемые. Если у нас наладится продуктивный диалог с действующими властями Афганистана, а потенциал для этого сегодня есть, это наверняка укрепит безопасность не только внутри этой страны, но и в соседних с нею государствах», — сказал адвокат.

По мнению юриста, Россия сделала важный шаг «к распутыванию клубка международных проблем, возникших на рубеже конца 1970-х — начала 1980-х годов и связанных с афганской территорией».

Закон, который предусматривает механизм исключения организации из списка террористических по решению суда, Госдума приняла в конце декабря 2024 года. В конце марта Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой приостановить запрет деятельности движения «Талибан»* в стране.

«Талибан»* был признан террористической организацией в России в 2003 году. В августе 2021 года, после вывода из Афганистана американских войск, талибы пришли к власти в стране. После этого встал вопрос о признании нового правительства. Пока ни Запад, ни Россия этого не сделали. Из списка террористических «Талибан»* ранее исключили Казахстан и Киргизия.

В сентябре 2023 года спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил в интервью RTVI, что Москва не считает «Талибан»* террористами «по существу». По его словам, движение эволюционировало, «объявив себя национальным». «Талибы* объявили, что не собираются заниматься глобальным джихадом, переносить свою идеологию и образ мысли на соседние государства», — сказал Кабулов.

В мае 2024 он сообщил, что МИД и Минюст России доложили президенту Владимиру Путину о возможности исключить «Талибан»* из списка запрещенных в стране. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал талибов «реальной властью» в Афганистане, отметив, что это «небезразлично» России и ее союзникам в Центральной Азии.

Лидеры движения регулярно приезжают в Россию. В последние годы их принимали в Казани, Санкт-Петербурге и Москве, где они общались с российскими чиновниками.