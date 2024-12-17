Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, который предусматривает механизм исключения организации из списка террористических по решению суда. Решение принято единогласно, 351 депутат проголосовал «за», передает корреспондент RTVI.

Законопроект о возможности отмены запрета «Талибана»* внесли в Госдуму в конце ноября. 10 декабря Госдума приняла его в первом чтении.

Согласно закону, в случае, если организация, признанная в России террористической перестала пропагандировать террористическую деятельность или заниматься ею, генпрокурор и его заместитель могут обратиться в суд с иском о временной приостановке запрета организации. Копия судебного решения о приостановке запрета деятельности в течение пяти дней со дня вступления в силу направляется в ФСБ для внесения изменений в список террористических организаций.

Если иск прокуратуры удовлетворит суд, Росфинмониторинг должен будет исключить эту организацию из соответствующего перечня.

В случае получения данных о том, что исключенная из реестра организация возобновила осуществление террористической деятельности, приостановление запрета ее деятельности может быть отменено, следует из текста закона.

Закон был разработан на фоне обсуждения возможного исключения из списка запрещенных в России организаций группировки «Талибан»*. За последние три года высокопоставленные российские чиновники и дипломаты неоднократно заявляли, что ведут работу в этом направлении. Так, в конце ноября секретарь Совбеза Сергей Шойгу посетил Кабул, где заявил, что власти России находятся «на завершающей стадии» в вопросе исключения «Талибана»* из списка террористических организаций, а также намерены повысить уровень двустороннего сотрудничества с Афганистаном.

В России деятельность талибов* запрещена с 2003 года. Из списка террористических «Талибан»* ранее исключили Казахстан и Киргизия.

В беседе с RTVI член комитета Госдумы по безопасности, замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев сказал, что сначала «нужно получить конкретное решение» по «Талибану»*, а потом «можно будет размышлять на все остальные темы».

16 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров предложил исключить из российского списка террористических организаций группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*), взявшую власть в Сирии после падения режима Башара Асада.

*запрещенная в России террористическая организация