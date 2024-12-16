Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал исключить взявшую власть в Сирии группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)* из российского списка террористических организаций. Руководитель региона считает, что необходимо не допустить эскалации в отношениях между Россией и новыми властями и предотвратить гуманитарную катастрофу в Сирии.

«Важно, не дожидаясь начала или окончания этого процесса, тут же организовать работу контактной группы двух стран, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы. Это общемировая практика, позволяющая как можно быстрее выбраться из кризиса и помочь населению», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни также предложил привлечь к работе в контактной группе сирийцев, которые живут и работают в республике.

«Их опыт работы в двух странах поможет выстроить прочную горизонталь взаимоотношений и в дальнейшем сдвинуть с мертвой точки ситуацию в социальной сфере республики», — отметил Кадыров.

Кроме того, он также выразил готовность направить чеченских полицейских для патрулирования улиц в Сирии и инструкторов Российского университета спецназа имени Путина «для передачи уникального опыта и знаний».

Кадыров добавил, что любое присутствие России в Сирии будет «преследовать цели стабильности и безопасности народа». По его словам, опыт поддержки населения российскими силами неоднократный: это и содействие в решении гуманитарных проблем, и помощь пострадавшим от землетрясения.

«Такой опыт крайне полезен в процессах восстановления экономической и социальной инфраструктуры страны. Тем более президент России Владимир Владимирович Путин всегда преследовал лишь одну цель — помочь многострадальному сирийскому народу и оградить его от любой агрессии», — заключил он.

Сирийские антиправительственные силы во главе с вооруженной группировкой боевиков ХТШ* с 27 ноября начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики вступили в Дамаск и сообщили о падении правительства Асада.

10 декабря оппозиционный политик Мухаммед аль-Башир, которого считают близким соратником лидера группировки ХТШ*, объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии.

*террористическая группировка, запрещенная в России