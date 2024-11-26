Террористическое движение «Талибан»* может быть исключено из перечня запрещенных в России организаций. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на законопроект, предусматривающий механизм приостановки запрета террористической организации.

Законопроект внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов и сенаторов — в их числе глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и первый зампредседателя комиссии по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

В понедельник, 25 ноября, афганский портал «Алемара» сообщил о встрече секретаря российского Совета безопасности Сергея Шойгу с вице-премьером Афганистана Абдулом Гани Барадаром Ахундом. Как утверждает издание, Шойгу заверил власти страны в том, что российское правительство находится «на завершающей стадии исключения» движения «Талибан»* из списка запрещенных организаций.

На этом фоне директор ФСБ Александр Бортников заявил о возможности наладить конструктивное взаимодействие с властями и спецслужбами Афганистана в борьбе с террористической организацией «Исламское государство»*, пишет ТАСС.

«С учетом принимаемых движением «Талибан»* мер борьбы с игиловцами* полагаю возможным налаживание конструктивного взаимодействия с афганскими властями и спецслужбами на данном направлении, а также в сфере противодействия незаконному обороту оружия и наркотрафику», — сказал он.

«Не стоит расслабляться»

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, его целью является ликвидация «правового пробела», связанного с тем, что террористическая организация могла прекратить противоправную деятельность уже после того, как была внесена в перечень запрещенных, однако в законодательстве до сих пор не был прописан механизм исключения такой организации из «черного списка».

В соответствии с инициативой, запрет на деятельность организаций, признанных в России террористическими, может быть временно приостановлен в случае соответствующего решения российского суда на основании заявления генпрокурора или его заместителя.

«Однако не стоит расслабляться, вход в реестр там же, где и выход. Если появятся данные о возобновлении пособничества террористической деятельности, организация будет повторна наделена статусом, но уже с более серьезными последствиями для ее лидеров и участников», — предупредил депутат Андрей Луговой.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов еще в октябре говорил, что решение об исключении «Талибана»* из списка террористических организаций принято на высшем уровне. Он отмечал, что МИД совместно с ФСБ и другими российскими ведомствами «завершает правовую работу» над этим процессом.

По состоянию на ноябрь 2024 года в списке террористических организаций, деятельность которых запрещена на территории России, числится 57 пунктов.

* организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена