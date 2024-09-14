34-летний Хамза бен Ладен, который предположительно является сыном Усамы бен Ладена, «пережил попытку ЦРУ убить его в 2019 году» и сейчас тайно руководит «Аль-Каидой»* в Афганистане, где тренируются боевики, пишет британский таблоид Mirror со ссылкой на отчет разведки неназванной страны. По данным издания, жив и другой сын бен Ладена — Абдулла.

Семья бен Ладенов, утверждает Mirror, организовала в общей сложности 10 крупных лагерей в Афганистане, где занимается подготовкой террористов. Также они, уточняется в статье, наладили связи с различными международными группировками, «ненавидящими Запад».

Mirror пишет, что Хамза бен Ладен проводит большую часть времени в Джелалабаде (в 150 км к востоку от столицы Афганистана Кабула), используя конспиративные квартиры, как и лидер иранской ячейки «Аль-Каиды»* Мухаммед Ибрагим Макауи аль-Адель (он же Сейф аль-Дель) — бывший офицер египетского спецназа.

«Хамза бен Ладен не только жив, но и активно участвует в возрождении “Аль-Каиды”*. Это факт, хорошо известный высокопоставленным лидерам талибов*. Эти лидеры… взаимодействуют с ним, проводят регулярные встречи и обеспечивают безопасность его и его семьи. Это подчеркивает глубокую связь между “Аль-Каидой”* и “Талибаном”*, что крайне важно для западных правительств», — говорится в статье.

34-летний сын бен Ладена, по информации Mirror, пытается привести группировку «к самому мощному возрождению со времен войны в Ираке». Издание отмечает, что боевики «перегруппировываются и готовятся к будущим атакам на принадлежащие Западу объекты».

«Хамзой движет твердая решимость продолжить наследие своего отца, что придает его действиям символический и стратегический вес. Более того, брат Хамзы, Абдулла бен Ладен, играет решающую роль в этом возрождении», — утверждает британский таблоид.

Кроме того, Mirror пишет, что «Аль-Каида»*, вероятно, сотрудничает с «Исламским государством»*, и это заставляет экспертов опасаться теракта, который может сравниться с тем, который произошел 11 сентября в США.

Со ссылкой на другой отчет разведки Mirror пишет, что диалог экстремистских группировок превратил Афганистан в «прибежище» для террористов.

«“Аль-Каида”* и региональная группировка “Исламского государства”* не просто сосуществуют, но и активно сотрудничают, заключая браки между членами [своих группировок]. Это создает единую и грозную террористическую сеть», — пишет Mirror.

Хамза бен Ладен с четырьмя женами несколько лет скрывался в Иране от ЦРУ, говорится в статье. В 2019 году президент США Дональд Трамп заявил, что по его приказу был нанесен удар по объекту, где предположительно скрывался сын бен Ладена, но ДНК Хамзы ЦРУ не получило.

Одним из тех, кто помогал Хамзе скрыться, был, по утверждению Mirror, глава МВД Афганистана Сираджуддин Хаккани, назначенный талибами*. Предположительно, одна из четырех жен сына бен Ладена — это дочь Хаккани, который «руководит преступной группировкой Haqqani network, получившей прозвище «афганский клан Сопрано»».

«Аль-Каида»* 20 лет назад организовала самый масштабный и смертоносный теракт в истории США. 11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских лайнера и направили их на знаковые для США здания.

В 8:46 и 09:03 утра два лайнера протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий лайнер в 09:37 врезался в Пентагон. Четвертым лайнером террористы хотели протаранить здание Капитолия в Вашингтоне, но пассажиры оказали им сопротивление, и в 10:03 самолет упал на поле в Шанксвилле (штат Пенсильвания).

Теракты 9/11 унесли жизни 2 977 человек, а также 19 террористов. В небоскребах Всемирного торгового центра погибли 2 606 человек. На борту четырех угнанных смертниками самолетов находились 246 пассажиров и членов экипажа. В здании Пентагона погибли 125 человек.

После событий 11 сентября США объявили войну террористам и в 2001 году вторглись в Афганистан. В 2011 году лидер «Аль-Каиды»* Усама бен Ладен был убит по приказу президента США Барака Обамы. 31 августа 2021 года США завершили вывод войск из Афганистана, и власть в стране вновь захватило радикальное движение «Талибан»*.

* Организация признана в России террористической и запрещена