34-летний Хамза бен Ладен, который предположительно является сыном Усамы бен Ладена, «пережил попытку ЦРУ убить его в 2019 году» и сейчас тайно руководит «Аль-Каидой»* в Афганистане, где тренируются боевики, пишет британский таблоид Mirror со ссылкой на отчет разведки неназванной страны. По данным издания, жив и другой сын бен Ладена — Абдулла.

Семья бен Ладенов, утверждает Mirror, организовала в общей сложности 10 крупных лагерей в Афганистане, где занимается подготовкой террористов. Также они, уточняется в статье, наладили связи с различными международными группировками, «ненавидящими Запад».

Mirror пишет, что Хамза бен Ладен проводит большую часть времени в Джелалабаде (в 150 км к востоку от столицы Афганистана Кабула), используя конспиративные квартиры, как и лидер иранской ячейки «Аль-Каиды»* Мухаммед Ибрагим Макауи аль-Адель (он же Сейф аль-Дель) — бывший офицер египетского спецназа.

«Хамза бен Ладен не только жив, но и активно участвует в возрождении “Аль-Каиды”*. Это факт, хорошо известный высокопоставленным лидерам талибов*. Эти лидеры… взаимодействуют с ним, проводят регулярные встречи и обеспечивают безопасность его и его семьи. Это подчеркивает глубокую связь между “Аль-Каидой”* и “Талибаном”*, что крайне важно для западных правительств», — говорится в статье.

34-летний сын бен Ладена, по информации Mirror, пытается привести группировку «к самому мощному возрождению со времен войны в Ираке». Издание отмечает, что боевики «перегруппировываются и готовятся к будущим атакам на принадлежащие Западу объекты».

EPA / TASS

«Хамзой движет твердая решимость продолжить наследие своего отца, что придает его действиям символический и стратегический вес. Более того, брат Хамзы, Абдулла бен Ладен, играет решающую роль в этом возрождении», — утверждает британский таблоид.

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Кроме того, Mirror пишет, что «Аль-Каида»*, вероятно, сотрудничает с «Исламским государством»*, и это заставляет экспертов опасаться теракта, который может сравниться с тем, который произошел 11 сентября в США.

Со ссылкой на другой отчет разведки Mirror пишет, что диалог экстремистских группировок превратил Афганистан в «прибежище» для террористов.

«“Аль-Каида”* и региональная группировка “Исламского государства”* не просто сосуществуют, но и активно сотрудничают, заключая браки между членами [своих группировок]. Это создает единую и грозную террористическую сеть», — пишет Mirror.

Хамза бен Ладен с четырьмя женами несколько лет скрывался в Иране от ЦРУ, говорится в статье. В 2019 году президент США Дональд Трамп заявил, что по его приказу был нанесен удар по объекту, где предположительно скрывался сын бен Ладена, но ДНК Хамзы ЦРУ не получило.

Ebrahim Noroozi / AP

Одним из тех, кто помогал Хамзе скрыться, был, по утверждению Mirror, глава МВД Афганистана Сираджуддин Хаккани, назначенный талибами*. Предположительно, одна из четырех жен сына бен Ладена — это дочь Хаккани, который «руководит преступной группировкой Haqqani network, получившей прозвище «афганский клан Сопрано»».

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«Аль-Каида»* 20 лет назад организовала самый масштабный и смертоносный теракт в истории США. 11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских лайнера и направили их на знаковые для США здания.

В 8:46 и 09:03 утра два лайнера протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий лайнер в 09:37 врезался в Пентагон. Четвертым лайнером террористы хотели протаранить здание Капитолия в Вашингтоне, но пассажиры оказали им сопротивление, и в 10:03 самолет упал на поле в Шанксвилле (штат Пенсильвания).

Suzanne Plunkett / AP

Теракты 9/11 унесли жизни 2 977 человек, а также 19 террористов. В небоскребах Всемирного торгового центра погибли 2 606 человек. На борту четырех угнанных смертниками самолетов находились 246 пассажиров и членов экипажа. В здании Пентагона погибли 125 человек.

После событий 11 сентября США объявили войну террористам и в 2001 году вторглись в Афганистан. В 2011 году лидер «Аль-Каиды»* Усама бен Ладен был убит по приказу президента США Барака Обамы. 31 августа 2021 года США завершили вывод войск из Афганистана, и власть в стране вновь захватило радикальное движение «Талибан»*.

* Организация признана в России террористической и запрещена