МИД и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину, что «Талибан»* можно исключать из списка запрещенных террористических организаций. Об этом 27 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Замира Кабулов, специального представителя главы государства по Афганистану, директору Второго департамента Азии МИД.

По словам дипломата, МИД занимает «позитивную» позицию по вопросу исключения «Талибана»* из реестра террористов и согласовал ее с другими ведомствами.

Кабулов отметил, что без исключения «Талибана»* из списка запрещенных организация будет преждевременно говорить о признании властей Афганистана.

«Это (исключение «Талибана» из списка запрещенных перед его признанием — прим. RTVI) обязательно. <…>Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России», — добавил он.

В МИДе ждут принятия соответствующего решения, добавил дипломат.

О том, что «Талибан»* могут исключить из реестра запрещенных в России террористических группировок, Кабулов заявил RTVI еще в июне 2023 года. Тогда дипломат сказал, что для этого талибы* должны выполнить свои «изначальные обязательства о создании инклюзивного, этно-политически инклюзивного правительства».

«Талибы* должны заслужить признание. <…> Если они сделают этот шаг, он откроет дорогу для возможного признания режима талибов* Россией. Кстати, именно по этой причине афганское посольство в Москве сейчас возглавляет временный поверенный в делах Афганистана — принять посла мы не можем, поскольку не признаем правительство “Талибана”*» — сказал Кабулов RTVI в сентябре 2023 года.

В российском МИДе также утверждали, что Москва не считает «Талибан»* террористическим «по существу», отмечая, что движение эволюционировало, «объявив себя национальным». «Талибы* объявили, что не собираются заниматься глобальным джихадом, переносить свою идеологию и образ мысли на соседние государства», — пояснил Кабулов.

Переговоры с Россией, касающиеся официального признания «Талибана»* в качестве афганского правительства, ведутся с 2021 года, когда представители движения захватили столицу Афганистана Кабул и взяли под свой контроль большую часть страны.

Представители «Талибана»* регулярно посещают Россию с визитами. В частности, в мае талибы* участвовали в экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который прошел в Татарстане. Кроме того, Москва направила приглашение талибам* принять участие в июньском Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил Кабулов.

*запрещенная в России террористическая организация