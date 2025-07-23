Верховный суд России удовлетворил совместный иск Генеральной прокуратуры и министерства юстиции, запретив деятельность «Международного движения сатанизма» и признав его экстремистской организацией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы судебного заседания.

«Признать “Международное движение сатанизма” экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории Российской федерации», — говорится в постановлении, зачитанном судьей. Оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции на протяжении ближайшего месяца, но при этом подлежит исполнению через 15 дней.

РБК отмечает, что поддержанный Минюстом иск Генпрокуратуры о сатанизме* рассматривал судья Верховного суда Олег Нефедов, который ранее вынес постановления о признании экстремистским «Международного движения ЛГБТ*» и легализации деятельности «Талибана» в России, причем в обоих случаях завершал рассмотрение исковых заявлений всего за один день.

«Верховный суд рассмотрел его за два заседания, дело слушалось тройкой судей», — уточнило РИА Новости.

Иск о запрете сатанизма* Нефедов рассматривал в течение двух дней — в закрытом от СМИ режиме. Обоснование вынесенного судьей решения не разглашаются. Журналистов допустили в зал только на оглашение итогового акта, а на самом процессе присутствовали только представители истцов (Генпрокуратуры и Минюста).

Как и зачем в России решили запретить сатанизм*

В январе о необходимости запретить сатанизм «как экстремистское движение» заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он утверждал, что секты сатанистов* «беспрепятственно проводят обряды, вербуют молодежь, а также открыто регистрируют свои группы в социальных сетях».

Глава РПЦ назвал сатанизм* «идеологией, которая разрушает наше национальное самосознание, а значит, ослабляет наш народ, провоцирует некое разделение в обществе» и попирает ценности, ради которых рискуют своими жизнями участники специальной военной операции.

В конце января в Госдуме объаявили о начале работы над законопроектом о запрете сатанизма*. Первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев утверждал тогда, что «по всей России» происходят «жертвоприношения, убийства даже адептов» сатанизма*.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в апреле заявил, что сатанизм* «более тлетворен», чем ЛГБТ*, поскольку «более агрессивен, более человеконенавистен», и назвал его формой «информационной и идеологической борьбы, которая ведется объединенным Западом против нашей страны».

«Сегодня борьба с сатанизмом* — это не дело церкви, потому что нынешний сатанизм* не направлен только на церковь. Он направлен на всех нас без исключения, и это прекрасно могут подтвердить наши ребята — герои, которые в зоне специальной военной операции каждый день, каждый час имеют дело с сатанизмом*», — говорил он.

* Международное движение признано в России экстремистским и запрещено