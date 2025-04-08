Законопроект о запрете сатанизма и признании его экстремистским международным движением снова не был представлен в Госдуме при том, что участники круглого стола сравнивали запрет сатанизма с запретом движения ЛГБТ*, передает корреспондент RTVI.

Круглый стол «О противодействии распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологии на территории РФ» начался с молитвы. Открывая заседание, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев заявил, что «президент России ясно высказался о том, против чего сейчас борется Россия: против мирового сатанизма, и законодатели не могут пройти мимо этого судьбоносного заявления — мы должны действовать».

«Последовательное внедрение различных форм сатанизма с поклонением дьяволу, оккультных и магических услуг и многочисленных сект привело к массовой деформации сознания и усилению оккультно-нацистских и неоязыческих группировок», — сказал Бурляев.

По словам депутата, «в России, в Москве, в Петербурге и других регионах проходят сатанинские оргии в концертных залах и барах, открыто глумятся над христианством и исламом, пропагандируя положительный образ врага рода человеческого современные циники, шоумены и безвольные представители власти. Оправдывают свои действия словами «У нас свобода, ничего личного — только бизнес» и получает свои 30 серебренников за предательство Бога, искушение и совращение людских душ.

«Количество и качество подобных действий, направленных против цивилизационных основ России, последние годы нарастает лавиной, неудержимо реализуется мировой сценарий развала традиционных духовно-нравственных основ, что отчетливо видно на Украине, подвергшейся на протяжении трех десятилетий тотальному разложению на духовном и культурном уровне», — отметил парламентарий.

Председатель исполкома «Культурного фронта России» Вячеслава Леонтьев указал на то, что встреча имеет четыре смысловых блока: первый — что сатанизм действительно является угрозой общественной безопасности России. «То есть это не сказочка, это не забава молодежи, это реальная опасность», — пояснил он.

«Второй блок — это оскорбление традиционных всех традиционных конфессий и ориентир на разрушение их и сформированных ими традиций и ценностей. Третий — разрушение традиционных российских духовно нравственных ценностей и скрытое пока противодействие указам президента о ценностях», — продолжил эксперт.- «Четвертый блок — это угроза и государственной национальной безопасности внешняя и внутренняя».

Кто финансирует сатанизм

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сравнил запрет сатанизма с запретом ЛГБТ*. «Слушайте, в конце концов, мы же идеологию ЛГБТ* признали несоответствующей и приняли законы, которые не позволяют ее распространять и наказывают за это. Так вот, сатанизм ничуть не лучше — он хуже. Он хуже, потому что он более тлетворен, он более агрессивен, он более человеконенавистен. И это надо очень четко понимать», — привел он аргументы.

По его словам, «сегодня борьба с сатанизмом — это не дело церкви, потому что нынешний сатанизм не направлен только на церковь, а он направлен на всех нас без исключения, и это прекрасно могут подтвердить наши ребята — герои, которые в зоне специальной военной операции каждый день, каждый час имеют дело с сатанизмом».

Картаполов уверен, что насаждение сатанизма в России — «не что иное, как форма информационной и идеологической борьбы, которая ведется объединенным Западом против нашей страны».

«Это абсолютно разрушительная идеология, которая навязана нам извне, которая финансируется, скорее всего, извне. И здесь второй аспект, на который надо внимательно посмотреть. Мы приняли достаточное количество законов по борьбе с иноагентами. И сегодня мы приняли несколько законов, которые продолжают эту борьбу, и мы дальше будем это делать. Это надо посмотреть: а на какие деньги, на какие средства вообще живут эти все сатанисты, где печатаются их книги, плакаты, кто платит за концерты, за шоу, за представления, за аренду концертных залов, баров, клубов? То есть — кто есть заказчики всего этого? И тогда мы тоже с вами придем к пониманию, откуда что берется», — предложил Картаполов.

Запрет сатанизма принесет победу на СВО

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим связал победы на духовном поприще с победами в ходе спецоперации на Украине.

«Сразу после того, как приняли этот закон (о запрете ЛГБТ*), у нас начались победы. Вот сейчас нужно обязательно принять закон против всех этих экстрасенсов, магов, против всего этого оккультизма, против всей этой бесовщины. Нужно очень грамотно этот закон разработать, и тогда мы победим очень, очень в скором времени», — сказал он.

Епископ также привел данные, согласно которым «в 2024-м в три раза увеличилось количество магов, экстрасенсов, тарологов, нумерологов, ведьм и так далее».

«И один из них обратился даже к председателю нашей Думы и сказал: «Нас 800 тысяч, и в три раза нас стало больше». А для сравнения — священников у нас Русской православной церкви — 41 тысяча. Их в 20 раз больше, это только те, которые занимаются (оккультизмом), к которым ходят. А представьте, если это умножить на 10, это 8 миллионов, а там больше, чем на 10. То есть это такие огромные масштабы приняло, что это действительно угроза существованию нашего государства», — рассказал епископ Скопинский и Шацкий Питирим.

Сатанизм проник в глубинку

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим рассказал о «диком случае» в Скопине.

«Мы пришли регистрировать один из храмов, там сидит женщина юрист. И вдруг ей кто-то позвонил в это время, когда мы у нее сидим, и она нам, она рассказывает: «Меня выкинули из этой группы, я в транс не впала, я ведь со своими внутренними органами разговаривала». Я думаю, с кем она там разговаривала, с МВД, что ли? Какие внутренние органы? А потом понимаешь, что она с кишками разговаривает, со своей печенью, там, я не знаю, с селезенкой, вы понимаете, до какой глупости. Причем женщины часто попадаются на это, но это понимаете, казалось бы, смешно. Я говорю: «Женщина, вы радуйтесь, что вас из этой группы выкинули, давайте в нашу группу вступайте». Она так улыбнулась, зарегистрировала нам храм. Ну, на этом все закончилось, но, понимаете, это в самую глубинку уже проникло», — рассказал епископ.

Единственный способ победить Россию

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов указал на то, что сейчас мир расколот на два лагеря. С одной стороны — те, кто разделяет «ниспосланные Богом общечеловеческие ценности», с другой — сатанисты. Ко вторым военный отнес блок НАТО, большинство европейских стран, США. И единственным условием окончательной победы, по его мнению, будет существование государства, защищенное от потрясений извне.

«Единственный способ, которым можно победить Россию, — это взрыв изнутри. Если мы сумеем с вами победить все те щупальца, которые были ранее запущены в Россию в виде сатанистов и всех аспектов, которые могли бы нас изнутри порвать, если мы сумеем объединиться еще больше и сделать так, чтобы мы стали монолитом, в этом случае мы можем сказать, что мы всю войну завершаем полной победой», — обратился Алаудинов к участникам круглого стола.

Сатанисты проникают в медицину

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что сатанисты проникают в здравоохранение и образование.

«Сатанисты активно проникают в сферу медицины и здравоохранения. Сатанисты через некоторых представителей медицинского сообщества пропагандируют убийства детей в утробе матери. Дошло до того, что в США открыта специализированная клиника по проведению абортов во имя Сатаны», — рассказал Лукьянов.

Танцы на кресте

Тележурналист Аркадий Мамонтов возмутился, что среди участников круглого стола нет представителей исполнительной власти, которые допускают государственное финансирование мероприятий, далеких о пропаганды традиционных духовных ценностей.

«Я вообще, честно говоря, не понимаю, почему здесь нет представителей администрации президента, которые должны сидеть здесь, которые, в общем, в принципе, попускают такого рода выступления, как Филипп Киркоров на кресте, в танцах в Кремлевском дворце съездов, а Кремлевский дворец съездов, чтобы вы знали, стоит на месте монастыря. Так вот, этот парень, болгарин армянского происхождения, танцует на кресте, и все это здорово — я не понимаю, почему деньги Министерства культуры и фондов кино или так далее идут людям, которые устраивают за большие деньги, так сказать, всякие перфомансы и снимают вообще абсолютно идиотские, совершенно деструктивные клипы, фильмы и так далее. Все это такое, знаете, присутствует, в микродозах, но постепенно эта критическая масса увеличится», — предостерег Мамонтов.

Борьбой с сатанизмом надо заниматься активно, «год, полтора и может быть поздно, потому что ситуация в любой момент может выйти из под контроля, особенно когда, если вдруг экономическое положение России чуть ухудшится, люди будут чуть хуже жить, особенно молодежь, и тогда это все, пусти все на улицу, а тут эти бесенята подхватят», предупредил журналист.

«Стоит вспомнить 17 год, когда переломили настроение народа и народ пошел с удовольствием жечь храмы, в которых недавно только молился, распинать священников на воротах алтарей. Все это же было. Это правда. Почему? Потому что ошибка, естественно, и самого государства присутствовали. Упустили воспитание людей и появились люди, которые отрицали церковь и в конце концов привели страну нашу к тому, к чему мы, собственно говоря, и пришли», — заявил он.

Запретить Бальмонта

Журналистка Анна Шафран в связи с запретом сатанизма обратила внимание на возможный запрет Шарля Бодлера.

«Во-первых, Бодлер известный сатанист, основоположник декаданса, мы знаем, как он умер — он сошел с ума, плохо очень кончил, потому что все сатанисты плохо кончают, они либо сходят с ума, вдруг попадают, либо у них суициды, короче, все у них плохо… Я вот не думаю, что это те персонажи, о которых мы должны сильно беспокоиться на предмет того, что они могут теоретически стать недоступными. А те, кто восхищался Бодлером, это русские декаденты. А русские декаденты — это что такое? Ну вот, например, Бальмонта взять. Его самый близкий друг Брюсов в своем дневнике писал, что Бальмонт называл Христа лакеем, философом для нищих.

Более того, он стал открытым сатанистом, Бальмонт Константин погружал не только своего лирического героя в грехопадение, но и сам предавался всевозможным извращенствам… Но и вскоре после написания сборника соответствующего Бальмонт точно так же заболел серьезной психической болезнью, попал в дурдом, точно так же, как и его кумир Бодлер. Собственно, у него пропала всякая способность творить, а потому что Господь попираем не бывает. И вот я хочу ответить этим персонажам, которые беспокоятся на этот счет: наверное, в не в интересах безопасности Российской Федерации беспокоится о сохранении доступа к творчеству такого рода персонажей. Я думаю, ну мы как-то действительно сдюжим и переживем», — сказала Шафран.

Вообще, считает Шафран, на самом деле характерно, что запретом сатанизма «очень часто обеспокоены лица с нездоровой тягой к истории Третьего рейха и вопросами в теме сексуальных своих предпочтений».

«Вот кто-то выступает, значит, с вопросами, мол, «руки прочь от сатанизма», я бы предложила вообще посмотреть на биографию этих самых людей, чем они, собственно, занимаются и почему они так беспокоятся о том, что будет сатанизм запрещен в нашей стране», — предложила журналистка.

В целом, по ее убеждению, «если мы находимся в том самом моменте, когда мы делаем цивилизационный выбор, когда мы говорим, что такое добро и что такое зло, мы не можем, борясь со злом, одновременно с ним немножечко дружить».

«И в этом контексте я хочу сказать, что мы не должны вообще лукавить сами себе, мы не должны стесняться нашей истории, мы не должны стесняться государствообразующей роли русского народа и русской цивилизации, того самого народа, который и создал Государство Российское. И совершенно очевидно, что идеология, на которой зиждется русская цивилизация — это православие, и никаких иных мнений здесь быть не может», — заключила она.

Шафран убеждена, что «сатанизм необходимо запретить и объявить его экстремистским движением».

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России