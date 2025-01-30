В Госдуме начали готовить законопроект о запрете сатанизма в России. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев в ходе круглого стола в Думе на тему «Духовный фронт России».

По его словам, депутаты уже провели собрание, посвященное подготовке законопроекта.

«Президент нашей страны сказал открыто на весь мир, против чего сейчас борется Россия: против мирового сатанизма. <…> И я надеюсь, что наш комитет скоро, буквально за неделю, за 10 дней представит всей Государственной думой проект против сатанизма», — отметил Бурляев.

Он назвал «очень серьезной» ситуацию, при которой «по всей России» происходят «жертвоприношения, убийства даже своих адептов».

О необходимости запрета в России сатанизма «как экстремистского движения» 28 января заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он, в частности, заявил о недопустимости того, что различные секты, входящие в международные движения сатанистов, «беспрепятственно проводят обряды, вербуют молодежь, а также открыто регистрируют свои группы в социальных сетях».

По словам патриарха, речь идет об «идеологии, которая разрушает наше национальное самосознание, а значит, ослабляет наш народ, провоцирует некое разделение в обществе». «В зоне проведения специальной военной операции, на линии огня, наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, которые явно попираются сатанистами», — заявил он.

Кроме того, патриарх Кирилл назвал «идеологической диверсией» распространение оккультизма