Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной организации The Satanic Temple (TST, «Храм Сатаны»), зарегистрированной в США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечает генпрокуратура, TST был зарегистрирован в США в 2012 году. Всего у организации 23 отделения и более 10 млн последователей в Германии, Канаде, Австралии, Финляндии и других странах.

Среди целей организации перечислены борьба за справедливость и гражданские свободы, воспитание человеколюбия и научные исследования. Но Генпрокуратура утверждает, что на деле ее участники занимаются «продвижением оккультной идеологии» и «используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей».

Кроме того, по данным надзорного ведомства, организация активно поддерживает «участников экстремистских и террористических движений», а также негативно высказывается о боевых действиях на Украине и «призывает к свержению конституционного строя в России».

«Прикрываясь идеями «религиозной свободы», адепты The Satanic Temple оправдывают насилие над людьми, призывают к свержению конституционного строя в России, собирают средства для боевиков ВСУ», — отмечают в Генпрокуратуре.

При поддержке американских государственных TST якобы «пропагандирует разрушительные псевдотеологические идеи и оправдывают насилие над людьми», добавляют в ведомстве.

The Satanic Temple был создан выпускниками Гарварда. На сайте организации декларируется семь основных принципов, согласно которым следует относиться ко всем с состраданием и сочувствием, бороться за справедливость, уважать свободы других, пытаться исправить ошибки и др.

Миссия TST заключается в поощрении доброжелательности и сочувствия, отказа от тиранической власти, отстаивании практического здравого смысла, противостоянии несправедливости и предательству.

В числе действующих кампаний The Satanic Temple— борьба за доступ к абортам, защита пациентов с психическими заболеваниями и их семей от опасной псевдонауки, защита школьников от жестокого обращения, образовательная программа для школьников и помощь страдающим от зависимости.

В настоящее время в списке нежелательных организаций Минюста значатся 194 наименования, TST в нем пока нет. Ведомство вносит организации в список вскоре после вынесения решений Генпрокуратурой.