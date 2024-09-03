Суд в Санкт-Петербурге признал книгу «Сатанинская библия» экстремистской и запрещенной к распространению на территории России. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, речь идет о произведении идеолога оккультизма, основателя «Церкви Сатаны» Антона Шандора Лавея (1930 — 1997).

По сообщению пресс-службы, исковое заявление заместителя прокурора Ленинградской области рассмотрел Санкт-Петербургский городской суд. Истец указал, что в интернете размещена книга Лавея «Сатанинская Библия», «изданная в неустановленное время в электронном формате».

По выводам экспертов, сюжет книги обладает «внутренней логикой», его содержание заключается в «пропаганде религиозной контркультурной системы, основанной на идеях деструкции, ненависти и насилия». Кроме того, отвергаются «традиционные для российского общества ценности», пропагандируется «негативное отношение к традиционным для России конфессиям».

В частности, истец увидел в тексте книги пропаганду ЛГБТ*. Эксперты отметили, что в книге содержатся также «признаки возбуждения розни (вражды), побуждения к вражде в отношении лиц, не входящих в число приверженцев “церкви сатаны”», добавили в пресс-службе. «Суд иск удовлетворил», — сказано в релизе.

После вступления решения в силу оно будет направлено в Роскомнадзор для включения указателей страниц в реестр, содержащий запрещенную к распространению в России информацию. Кроме того, решение направят в Минюст для включения книги в список экстремистских материалов.

В 2021 году Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал экстремистским материалом книгу «Библия Сатаны» — полный литературный перевод «Сатанинской Библии» Лавея. Книга была выпущена в 2009 году издательством «Древний город: Общество Сознания Смерти», в каждом из 166 экземпляров было по 666 страниц.

Экспертиза, проведенная по запросу ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, показала, что в книге имеются признаки унижения чувств христиан, выявлено поругание канонов Библии, отмечали в пресс-службе петербургских судов. Помимо того, в книге «оправдывается насилие и жестокость», «предлагается террор к слабым людям, недочеловекам», посчитали эксперты.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России