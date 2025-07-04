Генпрокуратура и Минюст направили в Верховный суд иск о признании организации «Международное движение сатанизма» экстремистской, а также о ее запрете на территории России. Об этом пишет ТАСС.

Судебное разбирательство по исковому заявлению генпрокурора России Игоря Краснова и Минюста назначено на 10:30 мск 22 июля. Основания для подачи иска не приводятся.

В январе о необходимости запрета в России сатанизма «как экстремистского движения» заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он, в частности, указал на недопустимость того, что различные секты, входящие в международные движения сатанистов, «беспрепятственно проводят обряды, вербуют молодежь, а также открыто регистрируют свои группы в социальных сетях».

По словам патриарха, речь идет об «идеологии, которая разрушает наше национальное самосознание, а значит, ослабляет наш народ, провоцирует некое разделение в обществе». «В зоне проведения специальной военной операции, на линии огня, наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, которые явно попираются сатанистами», — заявил он.

В конце января в Госдуме сообщили о начале работы над законопроектом о запрете сатанизма. Тогда первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев назвал «очень серьезной» ситуацию, при которой «по всей России» происходят «жертвоприношения, убийства даже своих адептов».

«Президент нашей страны сказал открыто на весь мир, против чего сейчас борется Россия: против мирового сатанизма», — сккзал депутат.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в апреле заявил, что сатанизм «более тлетворен», чем ЛГБТ*. «Он более агрессивен, он более человеконенавистен. И это надо очень четко понимать», — сказал депутат.

Картаполов назвал сатанизм формой «информационной и идеологической борьбы, которая ведется объединенным Западом против нашей страны».

«Сегодня борьба с сатанизмом — это не дело церкви, потому что нынешний сатанизм не направлен только на церковь, а он направлен на всех нас без исключения, и это прекрасно могут подтвердить наши ребята — герои, которые в зоне специальной военной операции каждый день, каждый час имеют дело с сатанизмом», — говорил он.

В конце 2024 года Генпрокуратура признала нежелательной американскую псевдорелигиозную организацию The Satanic Temple** («Храм Сатаны»**).

В ноябре 2023 года Минюст подал в Верховный суд иск о признании экстремистским «Международного общественного движения ЛГБТ»* и о запрете его деятельности в стране. Спустя две недели Верховный суд удовлетворил иск.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

** организация внесена в перечень организаций, деятельность которых признана в России нежелательной