Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность на территории России, передает корреспондент RTVI.

На заседание Верховного суда не пустили никого, кроме представителей Минюста, не было в том числе и представителей ответчика. Журналистов пускали в здание, но только в специальное помещение для трансляций.

Минюст подал в Верховный суд административный иск о признании экстремистским «международного общественного движения ЛГБТ» и о запрете его деятельности в России в середине ноября. В ведомстве заявили, что «в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, <…> выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений», педофилии, распространения информации об ЛГБТ и смене пола среди россиян всех возрастов. Запрет распространяется на интернет, СМИ, книги, аудио- и видеопродукцию, рекламу и продажи товаров.

За «пропаганду ЛГБТ» были введены штрафы — до 400 тыс. рублей для граждан и до 5 млн рублей для юрлиц. За демонстрацию ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, предусмотрены штрафы в размере до 200 тыс. рублей для граждан и до 4 млн рублей для юрлиц.

Роскомнадзор (РКН) получил возможность включать нарушающие закон ресурсы в реестр запрещенной информации и блокировать их. Приказ ведомства о критериях пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии начал действовать с 1 сентября 2023 года. По словам замглавы РКН Вадима Субботина, в ведомство «в хорошем объеме» поступают жалобы от граждан на подпадающий под запрет контент.

В июле Путин подписал закон, запрещающий россиянам менять пол путем медицинского вмешательства. Закон запрещает любые медицинские вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных или вторичных признаков другого пола.

Как подсчитал RTVI в августе, российские онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы с начала действия соответствующего закона получили штрафы как минимум на 27,8 млн рублей за пропаганду ЛГБТ и смены пола.