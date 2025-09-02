Отец оппозиционера Леонида Волкова* профессор Михаил Волков, которого судят в Екатеринбурге по обвинению в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)**, в ходе слушаний признал вину. Об этом сообщили корреспонденты ТАСС и 66.ru из зала суда и подтвердил источник URA.RU.

Процесс идет в Кировском районном суде Екатеринбурга, на сайте которого фамилия подсудимого скрыта. Михаилу Волкову, в мае отметившему 70-летие, вменяют статью ст. 282.3 ч.1 УК РФ — финансирование экстремистской организации. За это грозит до восьми лет лишения свободы.

На вопрос судьи о признании вины Волков-старший ответил утвердительно. Как уточняют 66.ru и URA.RU, мужчину судят за донат в 2 тыс. рублей. По версии следствия, отец оппозиционера перечислил эти деньги ФБК** в 2021 году.

В июне 2021 года Мосгорсуд по иску прокурора столицы признал ФБК**, основанный политиком Алексеем Навальным, экстремистской организацией. Леонид Волков*, против которого в России возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об оправдании терроризма, возглавлял ФБК** до середины марта 2023 года. В июне 2025 года оппозиционера, с 2019 года живущего за границей, заочно приговорили в России к 18 годам лишения свободы, признав виновным по девяти уголовным статьям, в том числе о распространении фейков о российской армии (п. «б» и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Михаил Владимирович Волков — доктор физико-математических наук. По данным на 2021 год, он работал главным научным сотрудником, заместителем заведующего лабораторией комбинаторной алгебры в Уральском федеральном университете (УрФУ) им. первого президента России Б.Н. Ельцина и по совместительству заведовал кафедрой алгебры и фундаментальной информатики. По некоторым данным, он лишился постов в УрФУ в феврале 2025 года.

О задержании Волкова-старшего стало известно в апреле, в его квартире в Екатеринбурге прошли обыски. Позднее его отпустили под подписку о невыезде. Леонид Волков* тогда рассказал в своем канале, что отца несколько часов допрашивали в управлении ФСБ по Свердловской области, и расценил дело как попытку давления на него самого через родственников. Он также выразил беспокойство за здоровье отца. В середине апреля Михаила Волкова внесли в список террористов и экстремистов, который ведет Минюст.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** ликвидированный иноагент; организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена