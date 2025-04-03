В Екатеринбурге задержали Михаила Волкова — отца оппозиционера Леонида Волкова* — по подозрению в финансировании Фонда борьбы с коррупцией**. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Установлено, что он перевел денежную сумму на счет фонда», — сказал собеседник агентства.

В доме родителей Волкова* проходят обыски, сообщает It’s My City со ссылкой на брата оппозиционера Евгения Волкова. По его словам, на место выехал адвокат.

По данным ТАСС, в отношении Михаила Волкова решается вопрос о возбуждении уголовного дела о предоставлении средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК, до восьми лет лишения свободы).

Сам Волков* сообщил со ссылкой на адвоката, что его отец пока не задержан. В квартире продолжается обыск, силовики изымают технику, после чего родителей оппозиционера, по его предположению, повезут на следственные действия.

Михаилу Волкову 70 лет, он доктор физико-математических наук. По данным телеграм-канала УралLIVE, Волков-старший преподавал в Уральском федеральном университете (УрФУ) им. Б. Н. Ельцина.

Леонид Волков* уехал из России в 2019 году. В апреле 2022 года его внесли в реестр иностранных агентов, а также в список причастных «к терроризму и экстремистской деятельности». В России против Волкова* возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об оправдании терроризма и финансировании экстремистской организации. Оппозиционер находится в розыске. До середины марта 2023 года Волков* возглавлял основанный Алексеем Навальным ФБК**.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена