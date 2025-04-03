Отца оппозиционера Леонида Волкова* Михаила, задержанного 3 апреля в Екатеринбурге по подозрению в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)**, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Ранее о том, что в отношении Михаила Волкова заведено уголовное дело о финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) со ссылкой на источники в силовых структурах писало РИА Новости.

Утром 3 апреля силовики пришли с обысками в квартиру к Волкову-старшему. Позднее СМИ сообщили о задержании мужчины. В частности, телеграм-канал УралLIVE опубликовал видео, на котором видно как ему вручают соответствующие документы.

Михаилу Волкову 70 лет, он доктор физико-математических наук. По данным телеграм-канала УралLIVE, Волков-старший преподавал в Уральском федеральном университете (УрФУ) им. Б. Н. Ельцина.

Леонид Волков* уехал из России в 2019 году. В апреле 2022 года его внесли в реестр иностранных агентов, а также в список причастных «к терроризму и экстремистской деятельности».

В России против Волкова* возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об оправдании терроризма и финансировании экстремистской организации. Оппозиционер находится в розыске. До середины марта 2023 года Волков* возглавлял основанный Алексеем Навальным ФБК**

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

**признан в России экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен