Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего главу ФБК* Леонида Волкова**. Об этом сообщает ТАСС.

Также политику назначен штраф в размере 2 млн рублей и на шесть лет запрещено администрировать сайты.

Обвинение запрашивало для оппозиционера такой же срок, при этом первые семь лет — в тюрьме, остальные 11 — в колонии строгого режима. Также прокурор требовал оштрафовать Волкова** на 3,9 млн рублей, запретит интернет-деятельность на 10 лет и ограничить свободу на два года.

Волкову** вменяется более 40 эпизодов по девяти уголовным статьям, в том числе 18 эпизодов распространения фейков о российской армии (п. «б» и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и 16 эпизодов оправдания терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2).

Также оппозиционер признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), вандализме группой лиц или по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214), реабилитации нацизма (п. «б» и п. «в» ч. 2 ст. 354.1), вовлечении несовершеннолетних в антиобщественную деятельность (п. «а», п. «б» и п. «в» ч. 2 ст. 151.2), создании НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239), финансирования экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.3) и организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1).

Волков** с 2019 года живет за пределами России. В 2021-м его объявили в розыск по делу о привлечении подростков к неразрешенным митингам. Спустя год Минюст внес оппозиционера в реестр иноагентов. Он также находится в списке причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

В апреле прошлого года отца политика Михаила Волкова задержали в Екатеринбурге после обысков по делу о финансировании ФБК**. Позже его отпустили под подписку о невыезде.

* ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена

** внесен Минюстом России в реестр иноагентов