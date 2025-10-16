Операцию Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина», в ходе которой запущенные из фур беспилотники атаковали российские военные аэродромы, курировала разведка Великобритании. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде.

По словам Бортникова, операция была проведена «под непосредственным кураторством» британской разведки. Лондон также обеспечил «пропагандистское сопровождение» диверсии, «вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе» и о том, что операция была сугубо украинской, добавил глава ФСБ.

1 июня украинские FPV-дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Иркутской и Мурманской областях из-за ударов загорелось несколько единиц авиатехники, сообщали в Минобороны. В остальных регионах атаки были отражены, жертв не было. В СБУ заявили, что операция «Паутина» готовилась полтора года, ее лично курировал президент Украины Владимир Зеленский. Для перевозки и запуска дронов использовались фуры.

«Достоверные данные», которыми располагает российская спецслужба, свидетельствуют, что теракты и диверсии в России совершаются «именно под патронажем спецслужб Британии», заявил Бортников.

По его словам, спецназ британских вооруженных сил (SAS) непосредственно участвует в боевых действиях против России и совместно со службой внешней разведки MI6 планирует вылазки украинских диверсантов в приграничные регионы России, а также атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотников, морских дронов и боевых пловцов.

В частности SAS и MI6 спланировали удары беспилотниками по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, заявил глава ФСБ. По данным ведомства, украинские спецслужбы в сотрудничестве с Великобританией готовят диверсии на газопроводе «Турецкий поток», сообщил Бортников.

«Особо отмечу призывы руководства MI6, СБУ и ГУР убивать всех неугодных в России в рамках так называемой партизанской войны», — сказал директор российской спецслужбы.

Такая агитация, по его словам, нацелена на мигрантов, радикалов, маргиналов, наркозависимых и людей с психическими заболеваниями.

В том же контексте Бортников упомянул вовлечение российских подростков и пенсионеров в терроризм. На Украине действует более 120 call-центров, которые занимаются этим под кураторством СБУ и ВСУ, отметил он.

Жителей Центральной Азии и Закавказья, которые приезжают в Россию, британские спецслужбы, по словам Бортникова, «стравливают по религиозному и национальному признакам». Особое внимание Лондон и Киев уделяют поиску и вербовке сторонников радикального ислама. По каждой адресной группе «ведется своя конкретная работа», заявил глава ФСБ.

Бортников также обвинил британские спецслужбы и руководство страны в срыве попыток мирного урегулирования на Украине.

«Именно британцы посредством провокаций и дезинформации дирижируют линией Брюсселя на срыв украинского урегулирования. Настаивают на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с Россией на суше, на море и в воздухе», — подчеркнул руководитель ФСБ.

Возможные последствия такого столкновения «могут быть самыми губительными», предупредил Бортников.

НАТО и терроризм: об угрозах странам СНГ

Североатлантический альянс продолжает курс расширения на восток и продвигает его в государствах постсоветского пространства под видом помощи, рассказал Бортников. Речь идет о проектах модернизации армии и военной инфраструктуры, техническом оснащении спецслужб и правоохранительных органов, подготовке специалистов, перечислил он.

Кроме того, по словам главы ФСБ, на пространстве СНГ активно работают европейские неправительственные организации, подконтрольные спецслужбам Запада и нацеленные на разрушение связей между странами СНГ.

Бортников также заявил о причастности НАТО к инцидентам с якобы российскими беспилотниками над странами Евросоюза.

Ключевой угрозой безопасности государств СНГ, по словам Бортникова, остается международный терроризм. Приоритетной целью крупных террористических организаций он назвал республики Центральной Азии.

После обострения палестино-израильского конфликта и прихода к власти в Сирии группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* число сетевых сообществ, пропагандирующих джихадизм, кратно выросло, сообщил глава ФСБ. Также, по его словам, увеличилось число граждан стран СНГ, стремящихся уехать на Ближний Восток и вступить в террористические организации.

Каналы их перемещения в Сирию через Турцию и страны Персидского залива контролируют иностранные разведки, заявил директор ФСБ.

Кроме того, российские спецслужбы отмечают рост числа операций по переброске боевиков с Ближнего Востока в афганский филиал «Исламского государства»* — «Вилаят Хорасан»*. К обеспечению этой террористической организации ресурсами подключены зарубежные частные военные компании, сообщил Бортников.

«В числе их задач — отбор кандидатов для вербовки и перенацеливания на осуществление терактов в странах исхода», — заявил он.

Главари «Вилаята Хорасан»* в свою очередь хотят установить контроль над северными районами страны с выходом на границу СНГ. Для этого они развернули пропаганду на таджикском, киргизском, узбекском «и — чего ранее не наблюдалось — казахском языках», сообщил Бортников.

Для борьбы с терроризмом он призвал совершенствовать совместную работу и налаживать сотрудничество с афганскими органами.

* организация признана в России террористической и запрещена