Российский специалисты разработали сценарии применения специального FPV-дрона, который называют беспилотником «судного дня». Он входит в проект «Хруст», направленный на оценку уровня загрязнения окружающей среды после нанесения ядерных ударов, рассказал ТАСС генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, разработаны сценарии применения FPV-дрона как в интересах гражданской обороны, так и Минобороны. Над проектом ведутся активные работы, детали сценариев использования БПЛА не раскрываются.

Кузякин подчеркнул, что особенно важно использование таких приборов в первые часы после ядерных взрывов, когда уровень радиации остается высоким. По его словам, «мгновенной гибели сразу всех» не произойдет, большинство людей на планете даже «вряд ли заметит, что где-то кто-то применил ядерное оружие». Однако радиоактивные пыль и пепел разлетятся по Земле с «считаные недели».

В первые часы после гипотетического обмена ударами необходимо эвакуировать раненых, открывать пункты временного размещения, определять маршруты движения техники и людей. При этом из-за пожаров и завалов непонятно, где можно перемещаться и останавливаться.

«Картина заражения неравномерна, и она будет меняться очень быстро. На этом этапе как воздух нужны быстрые и мобильные инструменты дистанционного зондирования», — пояснил собеседник ТАСС.

Он добавил, что поверхностную радиацию можно смыть или утилизировать вместе с одеждой, но при попадании в организм она угрожает здоровью и жизни человека. В связи с этим информация о местах и уровне заражения в первые часы после ударов является ключевой.

«Именно для этого нежелательного и катастрофического сценария мы модифицировали систему «Хруст», дав ей возможность работать из бронетехники и автомобилей. Пилоту не нужно выходить на улицу, он может работать без остановки техники, например сопровождая группы эвакуации», — рассказал Кузякин.

Продолжительность полета дрона «судного дня» составляет до 20 минут, дальность — 500 м в зонах сплошного заражения, 2 км — в зонах переменного заражения.

В апреле зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ядерное разоружение в мире в ближайшие десятилетия невозможно даже при полном завершении конфликта на Украине. По его мнению, в будущем появятся более разрушительные виды оружия, а «все новые страны будут обретать ядерные арсеналы».

Позже российский глава Владимир Путин отметил, что у страны «достаточно сил и средств», чтобы завершить боевые действия на Украине без применения ядерного оружия. Президент признал, что Россию пытались «спровоцировать», но в нанесении таких ударов «не было необходимости».