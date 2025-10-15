Власти Финляндии обустроили бомбоубежища почти на каждого жителя страны — в них могут разместиться 4,8 млн человек из 5,5 млн проживающих. Бункеры постоянно продолжали строить после советско-финской войны 1939-1940 года, пишет Bild.

На момент 2025 года общая численность бункеров в стране достигла 50,5 тыс. Согласно законодательству Финляндии, в каждом здании, площадь которого превышает 1,2 тыс. квадратных метров должно располагаться подземное бомбоубежище.

Самый крупный бункер страны находится в столичном Хельсинки, его построили в 2006 году. В случае чрезвычайной ситуации в нем могут расположиться до 6 тыс. человек. Bild пишет, что, несмотря на дорогостоящее содержание, в мирное время сооружение приносит стабильный доход — в нем работает фитнес-клуб, детский игровой комплекс, поля для хоккея и гандбола, а также парковка.

В случае угрозы все помещения переоборудуют под убежища. Как рассказал немецкой газете один из администраторов Томи Раски, в этом бункере люди смогут выжить даже в случае ядерного удара.

При этом в бомбоубежище не предусмотрены склады с продуктами. Вместо этого власти страны рассылают гражданам памятки со списками необходимых вещей на случай опасности. В экстренной ситуации граждане должны иметь с собой запас еды на 72 часа: лекарства, средства гигиены и, по возможности, предметы для развлечений — книги, игры, бумага и ручки. Сигареты и алкоголь в бункер приносить запрещено.

По словам Раски, закон также предусматривает, что туристы в случае опасности смогут попасть в укрытие. Он уточняет, что им придется «отказаться лишь от одной роскоши — от душа». «Хоть мы и в Финляндии, сауны тут нет», — заключил сотрудник.

В 2023 году власти страны провели масштабную инвентаризацию всех бомбоубежищ в стране. Проверка местного МВД показала, что более 90% убежищ обеспечивают надежную защиту от бомбардировок и обстрелов обычным оружием, 83% — защищают от газов и радиации.

Финляндия входит в число наиболее оснащенных бункерами европейских стран. Например, в Германии бомбоубежища рассчитаны на 480 тыс. из 84,7 млн проживающих, то есть — одно место на 174 человека. В июне этого года Süddeutsche Zeitung писала, что до 2029 года правительство страны намерено увеличить количество убежищ, чтобы разместить в них 1 млн человек. Для этого предлагают переоборудовать под бункеры тоннели, подвалы, парковки и некоторые станции метро.

Не менее 9 тыс. общественных убежищ и еще около 360 тыс. частных бункеров находится в Швейцарии. Их общая вместимость составляет 9,3 млн человек при том, что в стране на данный момент проживает около 9 млн человек.

В сентябре 2025 года президент Финляндии заявил, что Европе придется готовиться к войне с Россией ради гарантий безопасности для Украины. Обсуждаемые гарантии для Киева Александр Стубб назвал сдерживающими. Они, по его словам, вступят в силу в случае подписания мирного договора между Россией и Украиной, однако подчеркнул, что Москва сможет наложить вето на их формат.

В октябре стало известно, что в ноябре 2025 года финский парламент организует учения для депутатов — они будут отрабатывать сценарий ЧП и получат инструкции по обращению с бункером под зданием правительства.