Власти Латвии, Литвы и Эстонии разрабатывают планы действий в «непредвиденных обстоятельствах», которые могут быть вызваны «наращиванием численности российских войск или нападением», пишет Reuters. В эти списки экстренных мер входит в том числе эвакуация сотен тысяч человек.

Агентство отмечает, что три прибалтийские республики давно начали делиться с другими странами-членами НАТО своими опасениями по поводу «возможной российской агрессии», обвиняя Москву в кибератаках, дезинформационных кампаниях и вторжениях в свое воздушное пространство. Они также удвоили бюджетные расходы на оборону после начала боевых действий на Украине, несмотря на многократные заверения России в отсутствии намерений вступать в конфликт с Европой.

«Угрозы могут быть разными. Возможно, мы увидим мощную армию вдоль границ Прибалтики с очевидной целью захватить все три страны за три дня или неделю», — поясняет глава литовской пожарной службы Ренатас Пожела, участвующий в составлении плана на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Reuters напоминает, что в мае 2025 года Литва, Латвия и Эстония договорились о сотрудничестве в сфере гражданской обороны. После этого работа по планированию действий в связи с «российской угрозой» заметно активизировалась, отмечает агентство. Сейчас оно впервые узнало о масштабах предполагаемой эвакуации гражданского населения: оказывается, речь идет об экстренном перемещении сотен тысяч человек.

В Латвии планы эвакуации населения предусматривают перемещение трети всех жителей (1,9 млн человек), заявил Reuters заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Латвии Иварс Накуртс.

Рассматриваемые властями сценарии включают повреждение коммуникаций, массовый приток мигрантов, беспорядки с участием представителей русскоязычного меньшинства и даже «фейковые новости», способные спровоцировать «массовый исход беженцев».

«Мы говорим об этом каждый месяц, каждую неделю — на работе, везде», — рассказывает 31-летний Арминас Раудис, который в качестве добровольца принимает участие в литовских учениях по эвакуации населения.

В ходе этих учений из Вильнюса эвакуировали порядка сотни человек. Однако местные официальные лица сообщили Reuters, что «планы действий в чрезвычайных ситуациях, которые пока в значительной степени держатся в секрете, разрабатываются для гораздо большего числа людей».

Пожела уточнил, что эвакуировать планируется 50% жителей территории на расстоянии 40 км от границ республики с Россией и Беларусью, а это около 400 тысяч человек. Из них 300 тысяч, как предполагается, могут быть размещены в ПВР в западном литовском городе Каунасе — в школах, университетах, католических церквях и на спортивной арене, где летом проводятся концерты. Меры по созданию убежищ для временного размещения эвакуированных принимаются и в других городах Литвы.

По словам Пожелы, в Вильнюсе и других населенных пунктах определены места сбора эвакуируемых, которых затем будут вывозить оттуда поездами и автобусами. Кроме того, как сообщил глава литовской пожарной охраны, на складах сформированы запасы необходимых товаров и экипировки — в частности, туалетной бумаги и походных матрасов. Также власти составили дорожную карту эвакуации для тех, кто воспользуется личным автотранспортом, чтобы их машины не занимали основные дороги, по которым предположительно будет передвигаться армия. Карта с указанием маршрутов и городов, где откроются убежища, уже подготовлена.

«Это очень обнадеживающий сигнал для нашего общества о том, что мы готовы и строим планы. Мы сделали свою домашнюю работу», — заявил Reuters министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Агентство отмечает, что эвакуационные планы стран Балтии не предполагают перемещение гражданского населения за их пределы, хотя от Польши их отделяют только «две асфальтированные дороги и несколько лесных троп» через Сувалкский коридор — «узкую лесистую территорию между Россией и Беларусью».

«Въезжающим военным машинам будет предоставлен приоритет по сравнению с теми, которые попытаются эвакуироваться в Польшу», — поясняет Reuters.

По словам советника по массовой эвакуации Эстонского спасательного департамента Ивара Мая, в случае возникновения экстренной ситуации надо учитывать риск того, что страны Балтии могут оказаться отрезанными от Польши, поскольку Сувалкский коридор узкий, и его легко блокировать.

Эстонский план на случай экстренной ситуации предусматривает перемещение 10% всего населения республики, численность которого составляет 1,4 млн человек, во временные убежища.

«Многие другие, скорее всего, переберутся к родственникам», — добавил Май.

В частности, планируется эвакуировать 2/3 жителей преимущественно русскоязычного города Нарва, который расположен на российской границе, а численность его населения составляет 50 тысяч человек. По словам Мая, власти Эстонии намерены оказать помощь как минимум половине эвакуируемых из этого населенного пункта — «только тем, кому некуда больше переехать».

Ранее член думского комитета по обороне Андрей Колесник критиковал власти Литвы за планы заняться тренировкой инструкторов по гражданскому сопротивлению из-за «российской угрозы», подчеркнув, что руководство республики «само придумало эту басню для себя».

По поводу Эстонии, начавшей строить противотанковый ров на границе с Россией, депутат Госдумы заявил, что эта страна «изображает из себя жертву».

«“Искандерам”, “Кинжалам” без разницы — если вдруг что случится, им ни бункеры, ни заграждения не помеха. Так что они лучше пусть займутся мирным созиданием и постараются опять подружиться с Россией», — отметил российский парламентарий.

Его коллега — замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин — заявил RTVI, что с этими оборонительными мерами эстонские власти тратят деньги «непонятно на что», отодвигая нужды граждан «на второй план».