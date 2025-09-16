Эстония, которая начала строить противотанковый ров на границе с Россией, тратит деньги «непонятно на что», отодвигая нужды граждан «на второй план», заявил RTVI замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Его коллега по комитету Андрей Колесник добавил, что Таллин лишь «изображает жертву», а действия республики приведут лишь к ее «обнищанию».

Эстония и Балтийская линия обороны

Ранее телеканал ERR сообщил, что Эстония в рамках расширения системы пограничных укреплений так называемой Балтийской линии обороны начала строительство противотанковых рвов общей протяженностью более 40 км.

В частности, около деревни Вински уже вырыт один из них, его длина — 500 м, говорится в публикации. Эстонские власти также приняли решение, чтобы вдоль противотанковых рвов были установлены «зубы дракона» и протянута колючая проволока.

«Поскольку на северо-востоке Эстонии у нас уже есть хорошее естественное препятствие в виде реки Нарвы, а на востоке Чудского озера, то на юго-востоке Эстонии, чтобы остановить врага, планируется построить 40 километров противотанкового рва. Вернее, вдоль всей границы, где это необходимо. Там, где есть болотистые участки, в них нет необходимости, потому что туда не доберешься техникой», — заявил представитель Генштаба Эстонии Айнар Афанасьев.

Протяженность защитной линии на восточной границе Эстонии должна составить 100 км, ширина — 40 км.

Кроме того, по словам Афанасьева, до конца 2027 года планируется установить 600 бункеров.

Изначально Эстония хотела построить к 2025 году до 4 км противотанковых рвов, а также возвести 28 бункеров и 10 складов. При этом Минобороны республики признавало, что непосредственной военной угрозы для страны нет.

В апреле стало известно, что эстонские власти планируют строительство линии укреплений. Этот опорный пункт будет включать несколько сотен бункеров, которые смогут выдерживать удары боеприпасов калибра 152 мм.

«Эстония изображает из себя жертву»

Колесник заявил RTVI, что подход Эстонии вполне типичен для стран Балтии, которые граничат с Россией. Он напомнил, что вокруг Калининградской области «давно уже кольцо строится из противотанковых мин и в два ряда “зубы дракона”, бункеры строят, танковые дивизии стоят».

«Эстония изображает из себя жертву, они сами себе придумали, что они жертва. “Искандерам”, “Кинжалам” без разницы — если вдруг что случится, им ни бункеры, ни заграждения не помеха. Так что они лучше пусть займутся мирным созиданием и постараются опять подружиться с Россией», — отметил депутат.

Парламентарий напомнил, что Эстония процветала, когда дружила с Россией, а сейчас это «бедноватая страна, мягко говоря».

«То, что они бункеры возводят, так это, как я понимаю, общий тренд, который ни к чему хорошему не приведет, кроме как к обнищанию народа Прибалтики. Они и так там невесело живут. Ничего в этом страшного не вижу для России. <…> Никакого отношения к безопасности это не имеет, это в чистом виде демонстративная деятельность», — подчеркнул Колесник.

Швыткин в беседе с RTVI напомнил, что Эстония — часть блока НАТО, и чьи проходящие сейчас учения «Восточный страж» лишний раз демонстрируют, что альянс «стремится к эскалации напряженности, к агрессивным действиям по отношению к нашей стране».

Депутат уточнил, что это выражается в том числе и в виде подобного рода фортификационных сооружений, которые возводит Таллин.

«Те деньги, которые должны лечь в основу социальных составляющих для населения той же Эстонии, они тратят непонятно на что. <…> Пытаются в очередной раз выставить Россию в роли агрессора, что не соответствует действительности. Видимо, для Эстонии нужды народа стоят на втором плане, на первом плане — военная составляющая. То, что мы хотим нападать, — это чушь, не соответствует действительности никоим образом», — подчеркнул парламентарий.

При этом, продолжил Швыткин, эти действия не останутся незамеченными и «этот фланг» будет укрепляться «в рамках обороноспособности нашего Союзного государства — России и Беларуси».