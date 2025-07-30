Россия не угрожает Литве военным вторжением, несмотря на планы Германии разместить вооружение на территории республики. Об этом заявил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, руководство страны «само придумало эту басню для себя», после чего построило укрепления вдоль Немана. Таким образом Колесник прокомментировал сообщения о планах Литвы заняться тренировкой инструкторов по гражданскому сопротивлению.

«Я думаю, что это связано с тем, что Германия собирается размещать оружие на территории Литвы, мы пока нигде оружие не размещаем, но вот они размещают оружие на территории Литвы и понимают, что нам это может не понравиться», — пояснил депутат.

Бывший офицер спецназа, полковник Анатолий Матвийчук, в свою очередь, назвал действия Литвы «чистейшей воды политикой и пиаром». Он выразил уверенность в том, что российские войска смогут «смять Литву, Эстонию, Латвию, даже не заметив», пишет «Инфо 24».

«Такое бывало в истории уже не раз», — сказал эксперт.

По его словам, власти Литвы «почему-то вбили в голову», что Россия «спит и видит, как бы присоединить» республику к своей территории.

Матвийчук отметил, что создаваемая структура представляет собой аналог «лесных братьев» — партизанского движения времен Второй мировой войны. По его оценке, Литва в настоящее время способна сформировать лишь несколько батальонов, которые, учитывая реалии современных военных действий, не смогут долго оказывать сопротивление.

Ранее заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас сообщил, что власти страны займутся подготовкой на случай экстремальной ситуации или военных действий. С этой целью планируется подготовить 150 инструкторов, которых обучат в течение пяти циклов.

Отмечалось, что основную часть записавшихся на курсы составили ответственные за мобилизацию служащие муниципалитетов и участники добровольческих военизированных структур.