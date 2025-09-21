Обсуждаемые «коалицией желающих» гарантии безопасности для Украины обязывают европейские страны, которые согласятся их предоставить, вступить в вооруженный конфликт с Москвой, если та возобновит боевые действия против Киева. Об этом, как пишет The Guardian, заявил финский президент Александр Стубб.

Давая в Хельсинки интервью британской газете перед вылетом в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН, президент Финляндии охарактеризовал обсуждаемые гарантии как «сдерживающий фактор, который должен быть убедительным, а для этого — сильным».

«Гарантии безопасности по сути являются сдерживающим фактором, и этот сдерживающий фактор должен быть убедительным, а чтобы он был убедительным, он должен быть сильным. А это также подразумевает стратегическую коммуникацию, поэтому мы не просто даем пустые гарантии безопасности, а даём реальные гарантии безопасности, и Россия это знает», — сказал Стубб.

Корреспондент Guardian уточнил, предполагают ли планируемые гарантии, что европейские страны готовы к военному конфликту с Россией в случае возобновления боевых действий между ней и Украиной. Финский президент ответил утвердительно.

«В этом и заключается суть гарантий безопасности по определению», — подчеркнул он.

Чтобы придать гарантиям безопасности реальную силу, неизбежно потребуется «американская поддержка», но пока нет полного представления о том, какие обязательства готова взять на себя администрация Дональда Трампа, признал финский лидер.

По его словам, эти гарантии вступят в силу только при заключении мирного соглашения между Украиной и Россией, но при этом у РФ не будет права наложить вето на их формат.

«Поэтому для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом», — пояснил финский президент.

Стубб считает, что сейчас шансов вовлечь президента РФ Владимира Путина непосредственно в переговорный процесс «не так много», поскольку развернувшийся вооруженный конфликт «стал слишком масштабным».

«Вопрос в том, когда он сядет за стол переговоров. Надеюсь, это произойдет скорее раньше, чем позже, но сейчас я настроен довольно пессимистично», — сказал финский лидер.

При этом признал определенный прогресс в мирном урегулировании, подчеркнув, что «это постепенный процесс». Когда журналисты спросили, придется ли Европе в какой-то момент признать ненадежность США как союзника в переговорах по Украине, Стубб ответил, что у Финляндии нет другого выбора, кроме как прикладывать все усилия к поддержанию дружеских отношений с администрацией Трампа.

«Я считаю, что задача президента Финляндии — наладить отношения с президентом Соединенных Штатов, кем бы он ни был. Внешняя политика всегда зиждется на трех столпах — ценностях, интересах и силе. У малых государств есть только ценности и интересы… но у нас может быть влияние, а не сила. Вовлеченность лучше, чем дистанцирование, что бы ни случилось», — поделился финский лидер своей точкой зрения.

На сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке на следующей неделе, основное внимание будет уделено не Украине, а Палестине, сообщил Стубб. Однако он выразил надежду на то, что сможет провести несколько встреч с украинским коллегой Владимиром Зеленским и другими политиками, вовлеченными в процесс урегулирования конфликта.

Guardian напоминает, что за последние месяцы финский президент стал ключевым участником «коалиции желающих», наладив тесные отношения с Трампом, в том числе благодаря совместной игре в гольф и личным связям. В интервью он подчеркивает, что они по-прежнему регулярно общаются «по телефону и другими способами», а в Нью-Йорке вновь встретятся лично в двустороннем формате.

Стубб несколько раз публично утверждал, что Трамп начинает терять терпение из-за вялотекущего процесса урегулирования украинского конфликта и якобы готов ужесточить санкционные меры против России, но президент США так и не ввел новые санкции, даже когда поставленные им условия не выполнялись. Финский лидер также заверял американского коллегу, что экономика России «исчерпала резервы» и стала меньше итальянской.

На прошлой неделе президент Финляндии побывал с визитом в Киеве, встретился с Зеленским и, как сам заявил, вернулся из поездки «уверенным» в том, что при необходимости Украина может долго продолжать борьбу. Звучащие все чаще в последнее время предположения о том, что ее ресурсы иссякают, Стубб назвал «фейковыми новостями», воспользовавшись выражением, которое часто употребляет Трамп.

Вопрос о гарантиях для Украины европейские лидеры обсуждали в августе в Париже. По итогам саммита президент Франции Эмманюэль Макрон заявил журналистам, что 26 стран согласились войти в состав сил безопасности, причем некоторые готовы обеспечивать ее «на земле, на море или в воздухе».