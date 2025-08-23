Президент Финляндии Александр Стубб сделал из своих недавних переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом вывод о том, что лидер США «проявляет нетерпение» в отношении президента России Владимира Путина из-за задержек в процессе урегулирования украинского конфликта.

«В моем последнем разговоре с президентом Трампом в четверг вечером просматривались некоторые признаки того, что терпение на исходе», — сказал Стубб в интервью , которое транслировалось 23 августа на финском телеканале YLE TV1.

По словам финского лидера, Путин вряд ли встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским через полторы недели, как рассчитывает Трамп. «Именно тогда терпение [Вашингтона], вероятно, закончится», — предположил Стубб.

Он утверждает, что другие европейские лидеры «работают над этим» и рассчитывают на последующее введение американских санкций или пошлин — или какие-то другие действия против России со стороны президента США.

«Трамп — единственный человек, способный заставить Путина заключить мир. Он единственный человек, к которому Путин прислушивается, — и, честно говоря, единственный, кого Путин боится», — убежден президент Финляндии.

Bloomberg отмечает, что 57-летний Стубб является одним из немногих европейских лидеров, имеющих прямой доступ к Трампу по прямому номеру телефона, хотя представляет «крошечную страну с населением 5,6 млн человек». В марте 2025 года финский лидер провел с президентом США семь часов в его резиденции Мар-а-Лаго (Флорида), играя в гольф.

По словам Стубба, Зеленский и Трамп сами пожелали, чтобы он присоединился к их встрече 18 августа в Вашингтоне. Финский лидер заявил, что на переговорах в Овальном кабинете он и другие европейские лидеры «следовали четкой схеме», которые выработали за несколько предшествующих недель.

Так, переговоры начал генсек НАТО Марк Рютте, за которым вступили лидеры крупных стран, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. На встрече также присутствовала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласованный ими сценарий, как утверждает Стубб, также предусматривал возможность «включения» премьер-министра Италии Джорджи Мелони, если «обсуждение примет негативный оборот», — чтобы «произвести впечатление на Трампа» и на этом завершить переговоры.

Стубб подчеркнул, что целью европейской коалиции союзников Украины является добиться от США предоставления Киеву гарантий безопасности в виде средств ПВО и разведывательных данных. Однако, признал финский лидер, эти гарантии будут «сильно отличаться от статьи 5 устава НАТО», которая предусматривает коллективную оборону стран-участниц альянса.