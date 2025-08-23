Президент Финляндии Александр Стубб сделал из своих недавних переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом вывод о том, что лидер США «проявляет нетерпение» в отношении президента России Владимира Путина из-за задержек в процессе урегулирования украинского конфликта.

«В моем последнем разговоре с президентом Трампом в четверг вечером просматривались некоторые признаки того, что терпение на исходе», — сказал Стубб в интервью , которое транслировалось 23 августа на финском телеканале YLE TV1.

По словам финского лидера, Путин вряд ли встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским через полторы недели, как рассчитывает Трамп. «Именно тогда терпение [Вашингтона], вероятно, закончится», — предположил Стубб.

Он утверждает, что другие европейские лидеры «работают над этим» и рассчитывают на последующее введение американских санкций или пошлин — или какие-то другие действия против России со стороны президента США.

«Трамп — единственный человек, способный заставить Путина заключить мир. Он единственный человек, к которому Путин прислушивается, — и, честно говоря, единственный, кого Путин боится», — убежден президент Финляндии.

Bloomberg отмечает, что 57-летний Стубб является одним из немногих европейских лидеров, имеющих прямой доступ к Трампу по прямому номеру телефона, хотя представляет «крошечную страну с населением 5,6 млн человек». В марте 2025 года финский лидер провел с президентом США семь часов в его резиденции Мар-а-Лаго (Флорида), играя в гольф.

По словам Стубба, Зеленский и Трамп сами пожелали, чтобы он присоединился к их встрече 18 августа в Вашингтоне. Финский лидер заявил, что на переговорах в Овальном кабинете он и другие европейские лидеры «следовали четкой схеме», которые выработали за несколько предшествующих недель.

Звонок Путину и вопрос территорий: чем закончились переговоры по Украине в Белом доме

Так, переговоры начал генсек НАТО Марк Рютте, за которым вступили лидеры крупных стран, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. На встрече также присутствовала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласованный ими сценарий, как утверждает Стубб, также предусматривал возможность «включения» премьер-министра Италии Джорджи Мелони, если «обсуждение примет негативный оборот», — чтобы «произвести впечатление на Трампа» и на этом завершить переговоры.

Стубб подчеркнул, что целью европейской коалиции союзников Украины является добиться от США предоставления Киеву гарантий безопасности в виде средств ПВО и разведывательных данных. Однако, признал финский лидер, эти гарантии будут «сильно отличаться от статьи 5 устава НАТО», которая предусматривает коллективную оборону стран-участниц альянса.