Согласно западным СМИ и официальным лицам, терпение президента США Дональда Трампа к конфликту России и Украины «заканчивается» уже больше трех месяцев. Последним об этом заявил 3 июня посол США в Турции Том Бэррэк — за день до призыва турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана сделать Стамбул «центром мира». Как часто у Трампа «кончалось терпение» в отношении Москвы и Киева и что на самом деле кроется за этими словами — в материале RTVI.

Бесконечный предел терпения Трампа

Одним из первых в американской прессе «теряющего терпение» к российско-украинскому конфликту Трампа упомянул CNN. В статье от 21 февраля 2025-го телеканал выделил заявление главы МИД Китая Ван И об «открытии окна для мира» на Украине в связи с изменением политики Вашингтона после прихода к власти республиканца. Тогда же — за неделю до скандала в Овальном кабинете — CNN предупредил, что Белый дом теряет терпение в отношении Киева.

В начале марта Reuters выделило «угрозу Трампа потерять терпение» в материале о вовлечении европейских стран в мирный процесс. Позже эту фразу из заголовка убрали, а в самой значительно отредактированной статье был сделан упор на сделку США и Украины по редкоземельным металлам (копия изначального текста агентства с различными правками доступна на сайтах израильского издания The Times of Israel, бангладешской газеты The Daily Star и новозеландской радиокомпании RNZ).

Затем миру о «теряющем терпение» Трампе поведал финский президент Александр Стубб, о чем он сказал после семи часов игры в гольф с республиканцем. Подобное заявление Стубба впоследствии повторили госсекретарь США Марко Рубио и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Стубб как минимум трижды предупреждал об окончании терпения Трампа. В интервью The New York Times и на майской конференции в Таллине глава Финляндии подчеркнул, что его американский коллега теперь проявляет нетерпение «в правильном направлении» — в сторону России и ее президента Владимира Путина.

Наконец, после двух очных переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле американский посол в Турции Том Бэррэк предупредил на турецком телевидении, что «терпение Трампа подошло к концу».

Еще до возвращения в Белый дом Дональд Трамп неоднократно восклицал, что сможет остановить российско-украинский военный конфликт за 24 часа. Его спецпосланник по Украине Кит Келлог допускал, что боевые действия возможно завершить в течение 100 дней.

Оба дедлайна нарушены: с момента инаугурации Трампа 20 января прошло более 135 дней, в течение которых утверждения об «окончании терпения» американского президента только нарастают.

Что означают заявления о «конце терпения» Трампа

Официальные лица США говорят об окончании терпения Дональда Трампа, чтобы побудить Россию и Украину быстрее работать над поиском путей мирного урегулирования конфликта и поскорее прийти к соглашению друг с другом, сказал в беседе с RTVI программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов.

По мнению эксперта, посредничество Вашингтона выгодно как Москве, так и Киеву, что показывает проведение переговоров в Стамбуле. Выйти на турецкий двусторонний диалог позволила в том числе предварительная работа обеих сторон с американцами.

Для России и Украины важно не потерять контакт с США, что Трамп видит и чем пользуется, отметил Суховерхов.

«Если верить американской прессе, то сейчас интерес у Трампа начинает пропадать, потому что вопрос по Украине не получается решить оперативно. Очевидно, что Трамп изначально понимал, что это процесс не одной-двух недель. По крайней мере, если не он, то явно советники смогли ему это объяснить», — подчеркнул эксперт.

При этом Суховерхов предположил, что у Трампа заканчивается не терпение, а личный интерес к разрешению российско-украинского конфликта, так как президент США заинтересован в признании себя на международной арене как миротворца.

Маловероятно, что глава Белого дома выйдет из процесса мирного урегулирования из-за высокого уровня вовлеченности Вашингтона в международные отношения. Однако если Трамп не увидит нужного ему прогресса, то возможно, что переговоры выйдут на уровень его спецпредставителей и Госдепартамента США, допустил Суховерхов. Эксперт привел в пример продолжающиеся контакты главы МИД России Сергея Лаврова с его американским коллегой Марко Рубио.