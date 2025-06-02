Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле была «великолепной». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

«Сегодня в Стамбуле встретились российская и украинская делегации. Это была великолепная встреча», — сказал глава государства.

В частности, Эрдоган отметил достижение договоренности об обмене более тысячи человек и обратил внимание, что этот показатель превышает число людей на обмен, о котором стороны договорились в ходе первого раунда переговоров. Президент Турции добавил, что помимо этого между сторонами есть договоренность об обмене телами погибших.

В своем обращении к нации, которое состоялось по результатам заседания турецкого кабинета министров, он выразил надежду на встречу президентов США, России и Украины на территории Турции, и признался, что его самым большим желанием было бы организовать встречу Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Турции. Он также пообещал, что шаги в этом направлении будут сделаны после прошедшей встречи двух делегаций.

«Давайте сделаем Стамбул центром мира», — заявил Эрдоган.

Президент Турции отметил, что контакты сторон в Стамбуле позволили продвинуть вопрос урегулирования российско-украинского конфликта до «поворотного момента».

Как сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции, турецкая сторона рассчитывает на то, что переговоры Москвы и Киева поспособствуют личной встрече российского и украинского лидеров, однако обратил внимание на то, что разговоры об этом в настоящий момент представляются преждевременными.

Россия и Украина провели второй раунд прямых переговоров в Стамбуле 2 июня, он занял менее 1,5 часов. Встречу делегаций Киева и Москвы открыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Возглавляющий группу переговорщиков от России помощник президента Владимир Мединский объявил о передаче украинской стороне меморандума, содержащего предложения по прекращению огня и достижению долгосрочного мира. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, в свою очередь, сообщил о предложении провести следующую встречу делегаций в конце июня.