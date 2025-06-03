У президента США Дональда Трампа «закончилось терпение» в отношении конфликта на Украине, заявил в интервью NTV американский посол в Турции Том Барак.

Дипломата спросили о том, как глава Белого дома относится к инициативе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении встречи с участием его самого, лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также Трампа. Барак ответил, что не может говорить за американского президента, допустив, что это должна быть «содержательная встреча», на которой примут «эффективные решения».

«Сейчас терпение президента Трампа подошло к концу, его нельзя назвать очень терпеливым человеком», — сказал посол.

Барак выразил уверенность в том, что с участием Турции появилась возможность организовать встречу лидеров на высшем уровне. «Я думаю, что мы можем решить этот вопрос для всех», — отметил дипломат.

2 июня Россия и Украина провели в Стамбуле второй раунд прямых переговоров, возобновившихся в мае после трехлетнего перерыва. Встреча делегаций продолжалась чуть более часа. Стороны обменялись проектами меморандумов об условиях достижения мира и прекращения огня, а также договорились провести самый крупномасштабный обмен с начала конфликта.

Эрдоган после переговоров 2 июня заявил о желании устроить встречу с участием Путина, Зеленского и Трампа в Турции. В Белом доме сообщили, что американский президент открыт для встречи с лидерами России и Украины, «если дело дойдет до этого», но хочет видеть прямые переговоры сторон.

В Кремле в свою очередь заявили, что в ближайшее время встреча Путина, Трампа и Зеленского «вряд ли» состоится. Российский лидер неоднократно подчеркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, но они должны быть хорошо подготовлены и стать «результатом тех договоренностей, которые будут выработаны на техническом уровне», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее The Wall Street Journal предположила, что Россия и Украина настроены на эскалацию боевых действий. Это, в свою очередь, снижает перспективы достижения мирного соглашения при посредничестве Трампа. По мнению издания, атака украинских беспилотников на российские аэродромы означает, что военный конфликт вступает в опасную фазу.