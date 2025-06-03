Прекращение боевых действий между Россией и Украиной после второго раунда переговоров их делегаций в Турции кажется недостижимым, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению издания, нападение украинских беспилотников на российские военные аэродромы в воскресенье, 1 июня, означают, что боевые действия, несмотря на очные переговоры конфликтующих сторон в Стамбуле, вступают в опасную фазу.

WSJ обратила внимание на «необычное молчание» президента США Дональда Трампа, который никак не прокомментировал удары беспилотников ВСУ по российским авиабазам.

«Обе стороны, похоже, настроены на эскалацию, а перспективы заключения мирного соглашения при посредничестве США уменьшаются», — пишет газета.

WSJ задается вопросом, подтолкнет ли эскалация администрацию Трампа к более глубокому вовлечению в мирный процесс или же Белый дом и вовсе откажется от него, как неоднократно угрожали его представители. На прошлой неделе американский президент отвел Москве две недели на прояснение ситуации с мирными переговорами с Киевом.

Как заявил WSJ бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор, если Трамп выйдет из переговоров, то тем самым только признает свое поражение и позволит военному конфликту продлиться на неизвестный срок.