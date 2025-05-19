Президент Финляндии Александр Стубб раскрыл детали беседы со своим американским коллегой Дональдом Трампом, передает The Guardian. По словам Стубба, он пытался убедить республиканца, что Россия больше «не великая держава» как минимум «в экономическом плане».

О беседе с американским лидером финский президент рассказал на конференции по безопасности имени Леннарта Мери в Таллине. По его словам, в разговоре с Трампом он заявил, что экономический уровень России «меньше Италии» и «немногим больше Испании».

«Три года назад она хотела лишить Украину независимости, суверенитета и территориальной целостности. В этом году она выросла менее чем на один процентный пункт, ее процентная ставка превышает 20%, а ее резервы исчерпаны. Так что это больше не страна, которую можно рассматривать как крупную державу», — добавил Стубб.

Он добавил, что Трамп «начинает терять терпение, но в правильном направлении, то есть в сторону России».

Президент Финляндии отметил, что мировоззрение Трампа напоминает взгляды XIX века — «эпохи большой силы, иногда конкуренции, а иногда сотрудничества», подчеркнув, что до американского президента важно донести информацию о реальном положении дел, хотя иногда это и «нелегко».

«Мы должны убедить администрацию США, что свободная торговля и общие правила лучше транзакционных сделок, и мы должны показать, что серьезно относимся к обороне в Европе и что мы являемся поставщиками безопасности, а не потребителями безопасности», — заявил Стубб.

Он добавил, что любые контакты ЕС с Путиным будут «осуществляться через руководство Великобритании, Франции и Германии».

В статье The Guardian финский президент называется одним из немногих европейских лидеров, к «мнению которых прислушивается» американский лидер.

19 мая должен состояться телефонный разговор между Путиным и Трампом.

По словам Стубба, два американских сенатора — Линдси Грэм и Ричард Блюменталь — в зависимости от того, как пройдет разговор лидеров России и США, могут представить американскому Конгрессу пакет санкций, который финский президент описывает как «сокрушительный». По предварительным данным, ограничения, вероятно, затронут иностранные компании, импортирующие российские энергоносители.

Третий с начала года разговор Путина и Трампа состоится спустя три дня после переговоров России и Украины в Стамбуле. По их итогам стороны договорились провести в ближайшие дни обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Помимо этого, представители сторон должны разработать и предоставить условия для прекращения огня. После обсуждения предложенных вариантов стороны решили продолжить переговоры. США одобрили договоренности, достигнутые между Москвой и Киевом в Стамбуле.