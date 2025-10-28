Госдума единогласно приняла в первом, а также сразу во втором и в третьем чтении закон о привлечении резервистов к защите важных объектов, передает корреспондент RTVI. Документ единогласно поддержали 405 депутатов.

О чем говорится в законе

Закон предусматривает возможность направления граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил, на специальные сборы для «обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения на основании указа президента».

Правительство России определит порядок проведения спецсборов, следует из документа.

На резервистов, которых направят на специальные сборы для защиты критически важных объектов, будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.

О внесении в Госдуму законопроекта, который устанавливает условия привлечения резервистов к выполнению задач в мирное время, стало известно в середине октября. Документ подготовило Минобороны. В пояснительной записке к проекту говорится, что в настоящее время применение подразделений, укомплектованных резервистами, регламентировано законодательством только в период мобилизации или военное время.

Что такое «специальные сборы»

Специальные сборы — это новый вид военных сборов, который пропишут в законе «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас в нем указаны две категории военных сборов: учебные и проверочные (проверка готовности воинских частей и военкоматов). К ним добавят третью категорию — спецсборы.

Как указано в законе, специальные сборы — это военные сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций (КТО), а также при использовании военных за пределами страны. Проходить их будут только резервисты, порядок прохождения определит президент. Продолжительность спецсборов не может превышать двух месяцев.

Кто такие резервисты

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов во время обсуждения напомнил, что мобилизационный людской резерв создан решением президента России, он функционирует с 2015 года и на сегодняшний день его численность составляет порядка 30 тыс. человек. В то же время есть решение верховного главнокомандующего о кратном наращивании количества резервистов, отметил депутат.

Поступление граждан в мобилизационный людской резерв происходит на добровольной основе путем заключения контракта на пребывание в этом резерве, указал Картаполов.

«Резервисты в период пребывания в резерве призываются на военные сборы, в ходе которых в обязательном порядке привлекаются мероприятия оперативной боевой мобилизационной подготовки. Сегодня лица, которые в этом резерве находятся, являются наиболее подготовленным военно обученным ресурсом», — заявил он.

Резервисты в ходе пребывания в резерве обеспечены необходимыми видами довольствия — продовольственным, пищевым и иными, а также прошли соответствующую подготовку на полигонах Минобороны под руководством опытных инструкторов, заявил полномочный представитель правительства России в Госдуме Александр Синенко. В соответствии с законодательством им выплачивается денежное довольствие как за пребывание в резерве, так и за участие в специальных сборах, рассказал полпред.

«На них также распространяются социальные гарантии, компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим на время участия резервистов. И это очень важно, на время специальных сборов за ними сохраняется заработная плата», — обратил внимание Синенко.

На время привлечения резервистов за ними сохраняются рабочие места, а Минобороны компенсирует затраченные работодателем денежные средства после завершения сборов, заявили ранее в Генштабе.

Защита важных объектов

В Генштабе ранее заявили, что резервисты, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве, в соответствии с новым законом могут направляться на сборы для защиты объектов жизнеобеспечения в своем регионе и противодействия беспилотникам. Речь идет об объектах энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводах и иной инфраструктуре.

«В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов. <…> Принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России», — сказал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Объясняя цель нового закона, Цимлянский заверил, что «ни о какой мобилизации речь не идет». По его словам, резервистов не будут привлекать к участию в военной операции на Украине или выполнению задач за пределами России. Речь также не идет о призыве на военную службу.

Как отметил Цимлянский, перед тем, как резервистов допустят к выполнению задач, они «в обязательном порядке» будут проходить обучение по огневой, инженерной и медицинской подготовкам под руководством инструкторов Минобороны.

Привлечение подразделений, укомплектованных резервистами, к защите критически важных объектов и иных важных объектов представляется «обоснованным, своевременным и крайне важным», заявил Картаполов. Закон направлен на укрепление периметра безопасности этих объектов и подходов к нему, указал депутат.

«Вы прекрасно знаете, что обстановка непростая, страна живет в условиях периодических атак беспилотников противника, в том числе по критически важным объектам. Обеспечение безопасности этих объектов является важной государственной задачей, так как они являются базой для развития экономики страны и тесно связаны со всеми отраслями промышленности и жизнедеятельности населения. При этом защита от дронов необходима не только нефтеперерабатывающим предприятиям, но и хранилищам нефти, магистральным трубопроводам, терминалам, складом, предприятиям ОПК и многим-многим другим объектам, в том числе иностранным. Конечно, сегодня соответствующие меры принимаются, но стоит задача повысить эффективность этих мер», — сказал Картаполов.

Кого наберут в резервисты

Закон не запрещает привлекать резервистов для обеспечения защиты критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения, находящихся вне региона их проживания, но в приоритетном порядке они будут выполнять задачи тех субъектов, где постоянно зарегистрированы, проживают и работают, рассказал Картаполов во время обсуждения.