Законопроект Минобороны, который устанавливает условия привлечения резервистов к выполнению задач в мирное время, нацелен на расширение «спектра применения этой категории личного состава». Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Смысл поправок — расширяется спектр применения этой категории личного состава. Только в этом суть», — сказал он.

Картаполов опроверг, что поправки касаются деятельности тех, кто состоит в частных военных компаниях.

«Это полная ерунда. В мобилизационном резерве состоят люди, которые либо имеют учетную воинскую специальность, либо те, которые подписали с Минобороны контракт. Не с частной военной компанией, а именно с Минобороны», — пояснил глава оборонного комитета Думы.

Он добавил, что власти решили конкретизировать условия применения резервистов, приведя законодательство «в соответствие с целями, задачами, которые стоят перед мобилизационным резервом сегодня».

2 млн человек в резерве

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя законопроект, заявил RTVI, что речь идет об «упорядочивании» штатной структуры Вооруженных сил.

«Я не видел законопроект, но, скорее всего, речь просто идет об упорядочивании штатной структуры наших Вооруженных сил. Чтобы там были все военнослужащие, все они замыкались на президента, министра обороны и на начальника Генерального штаба. Чтобы у всех, кто командует теми или иными частями, подразделениями, была возможность знать, что это за части и какие у них возможности, чтобы оставить им конкретные задачи, организовывать взаимодействие и так далее», — сказал депутат.

Соболев отметил, что в России под одним и тем же названием могут действовать разные добровольческие подразделения. «Где-то „Барс“ одного состава, где-то „Барс“ другого состава», — пояснил он.

Изменения, о которых говорится в законопроекте, предполагают, что резерв будут привлекать «в гораздо большем количестве случаев, чем раньше», заявил RTVI первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, это «вполне нормально, особенно учитывая ситуацию, в которой сейчас находится наша страна».

«Мы ведь ведем самые настоящие и весьма масштабные боевые действия, но при этом официально война не объявлена. И эти юридические тонкости ограничивали возможность для маневра для Министерства обороны, сейчас они устранены», — пояснил Журавлев.

Он отметил, что в России в резерве находится порядка 2 млн человек, которые «добровольно служили в армии», получая за это довольствие, различные выплаты и льготы.

«Профессионалы своего дела, но они сегодня в резерве. Речь идет об этих людях, их можно привлекать. Они, между прочим, получают за это денежные доплаты, а вот использовать этот потенциал до сих пор можно было только в период военного положения или мобилизации», — сказал Журавлев.

Резервистов хотят призывать на «спецсборы»

13 октября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект Минобороны России о привлечении резервистов для выполнения задач в области обороны в мирное время, сообщили «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон «Об обороне», которые позволят привлекать граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил, для выполнения «отдельных задач в области обороны» в следующих случаях:

при возникновении вооруженных конфликтов,

при проведении контртеррористических операций (КТО),

при использовании Вооруженных сил за пределами России.

Резервистов предлагается призывать на «специальные сборы». Решение об этом будет принимать президент.

Специальные сборы — это новый вид военных сборов, который авторы законопроекта предлагают прописать в законе «О воинской обязанности и военной службе» в статье 54 «Военные сборы». Сейчас там указаны две категории военных сборов: учебные сборы и проверочные сборы (проверка готовности воинских частей и военкоматов). К ним предлагается добавить третью категорию — спецсборы. Как указано в законопроекте, специальные сборы — это военные сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении КТО, а также при использовании военных за пределами страны. Проходить их будут только резервисты. Порядок прохождения специальных сборов будет определять президент. Их продолжительность не может превышать двух месяцев.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в настоящее время применение подразделений, укомплектованных резервистами, регламентировано законодательством только в период мобилизации или военное время, а в мирное время не предусмотрено.

Изменения также предлагается внести в закон «О статусе военнослужащих», которые устанавливают возможность дополнительных выплат резервистам, призванным на спецсборы.