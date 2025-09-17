Госдума в третьем чтении единогласно одобрила закон, упрощающий присвоение воинских званий добровольцам в запасе без военных сборов. Как передает корреспондент RTVI, за это решение проголосовал 401 депутат.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил RTVI, что служить добровольцем — это важно и благородно, но было бы лучше, если бы «из этих добровольческих формирований были созданы нормальные воинские части добровольцев».

«Я бы от добровольцев как таковых вообще отказался, потому что должна быть единая организационно-штатная структура в войсках. Мы Великую Отечественную войну так выиграли: централизованное управление и единая штатная структура, чтобы каждый командир, командующий понимал возможности своих частей, подразделений», — сказал парламентарий.

Законодательные изменения затронут граждан, которые минимум полгода служили в добровольческих отрядах Вооруженных сил РФ или Росгвардии и сейчас они находятся в запасе. Этим людям будут присваивать воинские звания без обязательных сборов. Полгода — это минимальный срок службы по контракту.

Как отмечают авторы инициативы, закон направлен на поддержку добровольцев с боевыми заслугами, а его принятие повысит их мотивацию при заключении контрактов.

Законопроект был внесен в Госдуму в июне 2025 года правительством в соответствии с указаниями президента России Владимира Путина, уточнил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Кроме того, как сообщает корреспондент RTVI, думский комитет по обороне рекомендовал Госдуме принять в первом чтении круглогодичный призыв. Рассмотрение документа запланировано на 24 сентября.