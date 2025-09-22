В России 1 октября начинается осенний призыв на военную службу. Он продлится три месяца ― до 31 декабря 2025 года. Особенностью нынешней кампании станет то, что решение о призыве будет действовать в течение года. Подробнее о том, как будет проходить осенний призыв, ― в материале RTVI.

Мероприятия осеннего призыва 2025 года, «как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции», подчеркнул на брифинге 22 сентября замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Согласно российскому законодательству, осенний призыв продлится с 1 октября по 31 октября. Для жителей отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей призыв начнется позже ― с 1 ноября. Это связано с климатическими особенностями территорий, пояснил Цимлянский.

Где будут служить призывники

Срок военной службы по призыву не изменится и составит один год. Призывников не станут привлекать к выполнению задач военной операции на Украине ― они будут проходить службу в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей только в России, подчеркнул Цимлянский.

По его словам, не менее трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После обучения их направят в войска.

Также Минобороны продолжит практику формирования научных рот для решения научно-прикладных задач, а также комплектование спортивных рот и научно-производственных подразделений, добавил Цимлянский.

Специалисты Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба начнут давать разъяснения по связанным с призывом вопросам с 13 октября. Отправлять призывников со сборных пунктов к местам службы начнут с 15 октября.

«Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — добавил Цимлянский.

Повестки и последствия за неявку в военкомат

Осенний призыв пройдет с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета». По сути, это база данных россиян, подлежащих воинскому учету, которая позволяет военкоматам поддерживать актуальность сведений воинского учета, отметил Цимлянский.

«В частности, это позволит призывным комиссиям при наличии достаточных сведений в государственной информационной системе отдельные виды отсрочек от призыва на военную службу предоставлять без личной явки призывников», — пояснил представитель Генштаба.

Призывникам разошлют электронные повестки, при этом бумажные повестки тоже «по-прежнему юридически значимы», сообщил вице-адмирал. Уведомление о том, что электронная повестка направлена, придет в личный кабинет пользователя на портале госуслуг. Кроме того, информация об отправленных повестках будет размещена в общедоступном едином реестре.

При неявке в военкомат без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику применят временные ограничительные меры. Уведомление о об их применении и отмене поступит также в личный кабинет на госуслугах.

Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», со дня размещения повестки в едином реестре призывникам запрещается выезд из России. В случае неявки в военкомат по истечении 20 дней со дня, указанного в повестке, призывник не сможет: регистрироваться в качестве самозанятого и ИП,

регистрировать права на недвижимость и транспорт,

управлять автомобилем,

брать кредиты и займы. Власти российских регионов имеют право применять к призывникам дополнительные временные меры при отказе явиться по повестке, в частности, приостановить выплаты, льготы, меры поддержки и другие преференции. Временные ограничения отменяются автоматически в день формирования в реестре воинского учета сведений о явке призывника по повестке или о подтверждении уважительных причин неявки. К уважительным причинам неявки в военкомат при условии документального подтверждения относятся: заболевание и увечье, связанные с утратой трудоспособности;

тяжелое состояние здоровья отца, матери или усыновителя, жены, мужа, сына, дочери, родного брата или сестры, дедушки, бабушки;

необходимость участия в похоронах близкого родственника;

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например стихийное бедствие);

иные причины, которые призывная комиссия, комиссия по первоначальной постановке на воинский учет или суд сочтут уважительными.

Призыв в течение года

Особенностью осенней призывной кампании 2025 года является то, что решение о призыве действует в течение года со дня его принятия.

«То есть, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании», — объяснил Владимир Цимлянский.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, принятый Госдумой, в апреле 2025 года. Соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснял, что значительная часть решений о призыве отменяется, после чего военнообязанным приходится в следующую волну призыва заново являться в военкомат, проходить медкомиссию и отборы. Это создает неудобства для призывников, дополнительную нагрузку на членов призывной комиссии и «приводит к неоправданному расходу бюджетных средств», отметил депутат. 24 сентября Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве в армию. Документ предлагает проводить призывные мероприятия ― медосмотры, психологический отбор и заседания призывной комиссии ― в течение всего календарного года, а отправлять призывников к местам службы ― в прежние сроки, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Соавтор законопроекта, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, рассказал RTVI, что изменения призваны повысить эффективность работы военкоматов и никак не связаны с СВО.

Подводя итоги весеннего призыва, Цимлянский сообщил, что на службу в армию в соответствии с указом президента России было направлено 160 тысяч человек. По словам вице-адмирала, «наиболее организованно» призывные мероприятия прошли в Бурятии, Карелии, Крыму, ДНР и ЛНР, Хабаровском крае, Брянской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тульской областях, Москве и Санкт-Петербурге.