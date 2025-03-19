Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий до одного года срок действия решения военкоматов о призыве на срочную службу в армию. Один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новый порядок может применяться уже во время весеннего призыва, который стартует 1 апреля.

Принятый в первом чтении законопроект касается призыва лиц, не попавших в армию, по решениям предыдущих призывных кампаний. Сейчас такое решение действует в течение одной призывной кампании (весенней или осенней), депутаты предлагают увеличить срок до одного года.

Объясняя суть законопроекта на заседании, Картаполов сообщил, что во время призыва вызывается «максимально возможное число граждан» в целях «выполнения установленных президентом заданий по призыву повестками военными комиссариатами». При этом значительная часть решений призывной комиссии о призыве отменяется.

«Например, по итогам весенней призывной компании прошлого года было отменено 11,6 тыс. таких решений в Москве. И все эти граждане уже в период осеннего призыва вынуждены были снова прибывать в военные комиссариаты, снова проходить медкомиссию, отборы и все остальные мероприятия, связанные с призывом. Все это создает не только неудобства для самих призывников, но и несет дополнительную нагрузку на членов призывной комиссии, а также приводит к неоправданному расходу бюджетных средств», — сказал депутат.

По данным Картаполова, каждый период призыва порядка 5 тыс. человек подают в суд жалобы о несогласии с решением призывной комиссии. Из них только около 64% суды успевают рассмотреть в период проведения призывной компании, а удовлетворяется при этом не более 5% жалоб.

Картаполов обратил внимание на злоупотребление правом обжалования принятых решений о призыве. В таком случае решение о призыве приостанавливается до вступления в законную силу решения суда.

«Подают жалобы даже не в целях защиты своих прав, а в целях уклонения от призыва», — сказал глава думского комитета по обороне.

В случае принятия закона решение о призыве будет действовать во время следующей призывной кампании.

«С принятием закона ему [призывнику] не придется общим чохом приходить в составе больших команд, с ним конкретно побеседуют, решение будет принято», — пояснил Картаполов.

Как уточнил глава оборонного комитета, такое решение может быть исполнено только в случае, если «не возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия в отношении гражданина иного решения». Например, речь идет об отсрочке в связи с изменением состояния здоровья, поступлением в высшее учебное заведение, изменением семейных обстоятельств и так далее.

«Мы предлагаем, чтобы уже с 1 апреля, когда начнется весенняя призывная кампания, эти нормы действовали. Чтобы наши ребята могли ими воспользоваться, чтобы родители меньше переживали, чтобы меньше приходили жалобы на действия военкомов, якобы незаконные, и чтобы наша родина была уверена, что будущие защитники придут в военные комиссариаты с желанием, со стремлением эту родину защищать и любить!» — подчеркнул Картаполов на заседании.

«С улыбкой в армию»

Законопроект о «допризыве» был внесен в феврале депутатами Андреем Картаполовым, Андреем Красовым, Василием Пискаревым и другими. 19 марта инициатива прошла первое чтение в Госдуме, ее поддержали 345 парламентариев, передает корреспондент RTVI.

Авторы законопроекта объяснили изменения экономией бюджетных средств на проведение повторных медкомиссий. В случае принятия законопроекта прохождение медкомиссии будет «в цифровом формате», отмечал Картаполов.

«Сейчас же люди платят улыбкой. Вот с улыбкой будут в армию идти», — сказал депутат.

Как ожидается, закон в случае принятия должен вступить в силу с 1 января 2025 года. При этом оговаривается, что его нормы будут применяться также «к решениям о призыве на военную службу, принятым призывными комиссиями (призывными комиссиями субъектов Российской Федерации) в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года».

Также законопроектом укрупняются призывные комиссии: губернаторам дадут возможность создавать одну такую комиссию в двух и более районах, муниципальных и городских округах и одну на город федерального значения. Сейчас их положено создавать в каждом муниципальном образовании.