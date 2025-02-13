Депутаты Госдумы во главе с председателем оборонного комитета Андреем Картаполовым внесли на рассмотрение пакет законопроектов, в том числе о штрафах в 20 тыс. для призывников за несообщение о переезде и о «допризыве» в армию, передает корреспондент RTVI.

Авторы инициативы предлагают ужесточить административное наказание для тех, кто в случае переезда не передал в военкомат данные о своем новом месте пребывания. Сумма штрафа за это (в случае одобрения документа) составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (сейчас — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей).

Картаполов в беседе с корреспондентом RTVI заявил, что ужесточение меры нужно для того, чтобы «нарушители почувствовали степень своего проступка», поэтому штрафы такие «ощутимые».

Исследование, проведенное Минобороны, показало, что в 2023 году около 18,3 тыс. человек получили предупреждение за различные нарушения в сфере учета, а более 28,7 тыс. были оштрафованы, в основном за неоповещение о переезде.

Еще один внесенный в Госдуму законопроект касается призыва лиц, не попавших в армию, по решениям предыдущих призывных кампаний. Сейчас такое решение действует в течение одной призывной кампании (весенней или осенней), депутаты предлагают увеличить срок до одного года.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года, а положение о призыве в течение года должно будет применяться «также к решениям о призыве на военную службу, принятым призывными комиссиями (призывными комиссиями субъектов Российской Федерации) в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года».

Авторы объяснили изменения экономией бюджетных средств на проведение повторных медкомиссий. Во время весеннего призыва в армию в 2023 году отменили более 11,6 тыс. решений о призыве граждан. Они должны были снова пойти в военкомат осенью, чтобы пройти все процедуры: выбрать профессию, пройти врачей и комиссию.

В случае принятия законопроекта, рассказал ранее журналистам Картаполов, прохождение медкомиссии будет «в цифровом формате».

«Сейчас же люди платят улыбкой. Вот с улыбкой будут в армию идти», — сказал депутат.

Авторы инициативы также посетовали на то, что некоторые граждане «злоупотребляют правом обжалования принятых в отношении них решений и подают жалобы <…> в целях уклонения от призыва на военную службу».

«Каждый период призыва около 5 тыс. призывников подают в суд жалобы о несогласии с решениями призывных комиссий, из которых только около 64% суды успевают рассмотреть в период проведения призывной кампании. При этом удовлетворяется только 5% жалоб», — отмечается в документах.

Также законопроект предполагает разрешить главам регионов создавать одну призывную комиссию в двух и более районах, муниципальных и городских округах и даже одну на город федерального значения. Сейчас такую комиссию положено создавать в каждом муниципальном образовании.