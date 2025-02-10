Россиянам будут грозить «ощутимые» штрафы за несообщение в военкомат о факте переезда на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания. Об этом сообщил корреспонденту RTVI автор соответствующих поправок, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, законопроект может быть внесен в Госдуму на следующей неделе. Депутат отказался назвать конкретные суммы взысканий.

«Для того, чтобы нарушители почувствовали степень своего проступка, — поэтому ощутимые», — сказал Картаполов, отвечая на вопрос корреспондента RTVI.

В начале февраля правительство России поддержало законопроект, предлагающий внести поправки к статье 21.5 КоАП о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету.

При этом кабин поручил доработать документ, отметив, что в нынешнем виде предлагаемое изменение «не в полной мере соответствует» положениям федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Документ предусматривает увеличение штрафов за несообщение в военкомат или орган первичного воинского учета сведений о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по новому месту пребывания.

Действующие штрафы за это нарушение составляют от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, несообщение о переезде во время призыва грозит штрафом в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.