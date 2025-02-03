Правительство России поддержало законопроект о повышении размера штрафа за несообщение в военкомат о факте переезда на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении RTVI.

Поправки в статью 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету) разработал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат предлагает усилить административную ответственность за несообщение в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде в случае, если срок пребывания составляет более трех месяцев, а у гражданина при этом нет регистрации по новому месту пребывания.

Законопроектом Картаполова предлагается усилить административную ответственность за такие нарушения. Конкретный размер санкций в материалах комиссии не указан.

Концепция законопроекта заслуживает внимания, отметили в комиссии кабмина по законопроектной деятельности. В то же время, как следует из имеющихся документов, «правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний».

Так, в комиссии обратили внимание Картаполова на то, что предлагаемое изменение в ст. 21.5 КоАП нуждается в корректировке, поскольку «не в полной мере соответствует» положениям федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Кроме того, «установление административного штрафа для граждан в проектируемом размере требует внесения соответствующих изменений» в ч. 1 ст. 3.5 КоАП (административный штраф), отмечается в материалах.

Согласно действующему КоАП, несообщение гражданином в военкомат сведений об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, а также о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, карается штрафом в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Граждане обязаны сообщать об этом в письменной форме или через портал госуслуг в военный комиссариат либо в местную администрацию.

При этом несообщение этих сведений во время призыва влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

В 2023 году была ужесточена административная ответственность за нарушение требований воинского учета. В частности, до 30 тыс. рублей повысили штраф за неявку по повестке в военкомат.

В январе военный комиссар Москвы сообщил, что первичная постановка на воинский учет в столице была переведена в электронный вид. В соответствии с новым порядком москвичам, достигшим 17 лет, не придется посещать военкомат. Им и их родителям будут направляться SMS и уведомления в личном кабинете на mos.ru об автоматической первоначальной постановке на воинский учет.