Жителям Москвы, достигшим 17 лет, не придется посещать военкомат для первичной постановки на воинский учет, эту процедуру перевели в электронный вид. Об этом сообщил агентству «Москва» военный комиссар столицы Максим Локтев.

«С 1 января по 31 марта молодые люди, которым в 2025 году должно исполниться 17 лет, будут получать SMS и уведомления в личном кабинете на mos.ru об автоматической первоначальной постановке на воинский учет. Такие же уведомления получат и их родители. Это значит, что посещать пункт призыва для постановки на учет не понадобится», — пояснил военком.

Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, также будет направлено в личный кабинет пользователя на портале госуслуг Москвы (mos.ru). Его можно будет предъявить при поступлении на учебу или на работу.

Военком уточнил, что получение уведомления не означает присвоения категории годности, изменения в параметрах отсрочки от службы или срочный призыв в армию. При достижении 18 лет москвичей будут вызывать в Единый пункт призыва на улице Яблочкова, дом 5, строение 5, чтобы уточнить документы воинского учета, определить право на отсрочку, пройти медкомиссию и выяснить категорию годности и т. д.

Президент России Владимир Путин в апреле 2023 года подписал закон, который приравнивает электронные повестки к бумажным и регламентирует создание цифрового реестра военнообязанных. Согласно документу, повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете на портале «Госуслуг».

После этого гражданину запрещается покидать страну, пока он не явится по повестке в военкомат. В случае неявки в течение 20 дней будут применяться «временные меры»: запрет на оформление кредитов и займов, регистрацию ИП, недвижимости и автомобиля, управление транспортом. Осенью 2024 года в российских регионах начали тестировать реестр электронных повесток. В Минцифры говорили, что реестр сможет полноценно заработать с 2025 года.