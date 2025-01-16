Президент Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году. Документ вступил в силу со дня опубликования. В прошлом году Путин подписал аналогичный указ в марте, в 2023-м — в мае.

Военные сборы проводятся ежегодно, длятся обычно не более двух месяцев, а призывать на них нельзя чаще чем один раз в три года.

После того как президент подписывает указ, военкоматы начинают рассылать повестки тем, кто находится в запасе.

Кого призывают, что грозит за неявку

Военные сборы подразделяются на учебные и проверочные. В ходе первых могут изменить военно-учетную специальность (ВУС, то есть назначение военнослужащего в случае призыва) и воинскую должность. Например, если россиян получит офицерское звание, то его срок пребывания в запасе увеличится.

На такие мероприятия могут призвать гражданина, который находится в запасе. Нет значения, служил ли он срочником или по контракту, окончил военную кафедру или военный учебный центр, или не служил.

Повестки вручаются россиянам: заказным письмом; лично сотрудниками военкомата; на работе или месте учебы. Также в этом году планируется запустить Единый реестр воинского учета с электронными повестками.

Если россияне не явились по повестке по уважительной причине, то военкомат должен принять меры по их доставке к месту проведения военных сборов. Неявка влечет штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, уголовная ответственность не предусмотрена.

Однако на период прохождения военных сборов на россиян распространяется уголовная ответственность за совершение воинских преступлений, поэтому их могут привлечь по статьям о «самоволке» или дезертирстве.

Кто освобожден от сборов

От военных сборов освобождены: ограниченно годные и временно не годные к военной службе по состоянию здоровья; педагоги; те, кто учится очно или очно-заочно; женщины; многодетные отцы с несовершеннолетними детьми, отцы-одиночки или с беременной женой, срок у которой не менее 22 недель.

Также освобождаются от военных сборов занятые постоянным уходом за родственниками; опекуны (попечители) несовершеннолетних родственников; депутаты Госдумы или региональных парламентов, а также главы муниципальных образований.

Кроме того, эти мероприятия не касаются тех, кто пребывает за пределами России; прошел альтернативную гражданскую службу; с момента увольнения с военной службы которых не прошло двух лет; осужденные; имеющие неснятую или непогашенную судимость; в отношении кого возбуждено уголовное дело, переданное в суд или ведется дознание.

От военных сборов освобождены сотрудники МВД, Росгвардии, ФСИН и так далее, включая гражданский персонал; сотрудники авиационного и железнодорожного транспорта, и плавающий состав судов; работники сельскохозяйственной сферы во время проведения посевных и уборочных работ.