В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве в армию. Авторы инициативы — глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Сейчас в России существуют два призыва: весенний (с 1 апреля по 15 июля) и осенний (с 1 октября по 31 декабря). Парламентарии предлагают в эти даты отправлять людей к месту службы, а призывные мероприятия в виде медосмотров, комиссий и так далее проводить круглый год.

«Законопроектом предлагается изменить подход к проведению призыва граждан на военную службу и установить, что призыв граждан на военную службу осуществляется в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря) на основании указа президента Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что круглогодичное проведение медосвидетельствования, профессионального психологического отбора и заседаний призывных комиссий «позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».

Красов позднее уточнил, что призывные мероприятия, как предлагается в документе, «будут [проводиться] в течение года, а отправка, как и было, в два периода — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря».

Ранее Картаполов в ответ на вопрос, что будет в ситуации, когда получивший повестку призывник не пришел в военкомат без каких-либо объяснений, заявил, что этим лицам впоследствии придется отвечать за свои действия.

«Ему надо будет пояснять, почему он не явился. Это если у него есть обстоятельства, которые позволяют ему не быть призванным. <…> Мы все делаем для людей, чтобы они получили возможность решать свои вопросы и спокойно прийти в армию тогда, когда им это удобно в течение года. Армия всегда их ждет», — сказал он.