Цель законопроекта о круглогодичном призыве — «упорядочить работу военкоматов, снизить их нагрузку», это никак не связано с СВО. Об этом RTVI сообщил соавтор инициативы, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Мне кажется, что эти изменения повысят эффективность работы военкоматов. Будет проходить более тщательное медицинское освидетельствование. Если призывник жалуется на состояние здоровья, то без спешки можно это проверить, <…> никакого аврала не будет. И поэтому, мне кажется, мы повысим качество работы, эффективность работы призывных комиссий», — сказал депутат.

Сейчас, напомнил Красов, призывные мероприятия включают в себя раздачу повесток, медосвидетельствование призывника, психологический отбор, работу призывной комиссии и отправку граждан к месту службы.

Внесенный им и Картаполовым законопроект предлагает изменить эту процедуру следующим образом: призыв граждан на военную службу будет проводиться в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря) на основании указа президента России.

Призывная кампания будет идти весь год, а срочников, как и прежде, будут отправлять к месту несения службы в два этапа: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Красов подчеркнул, что законопроект «никак не связан с проведением специальной военной операции».

«Дело в том, что в специальной военной операции у нас участвуют либо военнослужащие, проходящие службу по контракту, либо граждане, которые были мобилизованы в ходе частичной мобилизации, а также граждане, которые заключили контракт о добровольном содействии нашим вооруженным силам. Военнослужащие, проходящие службу по призыву, к участию в специальной военной операции не допускаются», — объяснил он.

Красов заявил, что вчера после того, как стало известно о внесении законопроекта в Госдуму, в «блогосфере творилась чуть ли не паника».

«Еще раз говорю: этот законопроект направлен в первую очередь на упорядочение работы призывных комиссий. Таким образом, мы повышаем ее эффективность. Я думаю, что и гражданам, подлежащим призыву на военную службу, тоже будет удобно», — заключил он.

Коллега Красова, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, ранее заявил RTVI, что военкоматам сейчас не требуется разгрузка, а сроки призыва нужно «сузить» до одного месяца, как во времена СССР.