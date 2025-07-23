Сроки призыва в России «нужно сузить» до одного месяца, чтобы в армию «все шли одновременно». Об этом RTVI заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Депутат отметил, что пока не изучал законопроект о круглогодичном призыве, которые вчера внесли его коллеги по комитету — Андрей Картаполов и Андрей Красов: «Я пока не знаком с законопроектом, на комитете мы его еще не обсуждали».

Инициатива о круглогодичном призыве в армию была внесена в Госдуму 22 июля. Ее авторы предложили сделать призыв круглогодичным — с 1 января по 31 декабря. Сейчас он проходит в два этапа: весной и осенью. В случае, если документ одобрят, то призывные мероприятия (медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии) будут проходить в течение всего года, а с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря призывников будут отправлять к месту несения службы.

Сейчас в России существуют два призыва: весенний (с 1 апреля по 15 июля) и осенний (с 1 октября по 31 декабря). Парламентарии предлагают в эти даты отправлять людей к месту службы, а призывные мероприятия в виде медосмотров, комиссий и так далее проводить круглый год.

«В целом, я считаю, что сроки призыва нужно сузить до минимального уровня — не более одного месяца, чтобы все одновременно, допустим, с 1 июня шли в Вооруженные силы, как это было в советское время. Это должно быть быстро, организованно, чтобы не было так, что одни уже пришли, начали с ними там занятия, а другие еще только собираются идти и так далее», — сообщил Соболев.

На вопрос, может ли круглогодичный призыв сократить нагрузку на военкоматы (такой аргумент разработки законопроекта приводился в пояснительной записке — прим. RTVI), депутат ответил, что те «в принципе вообще не загружены».

«С них даже сняли ответственность за набор контрактников. Есть специальные пункты, которые набирают контрактников и замыкаются на главное управление кадров», — добавил парламентарий.

На вопрос, может ли круглогодичный призыв привести ротации на фронте и возвращению тех, тех был призван в рамках частичной мобилизации, Соболев ответил, что «ротация на фронте происходит регулярно».

«Части, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, меняют на тех, которые были во втором эшелоне, в резерве и так далее. Если вы <…> говорите о новой мобилизации, то это нецелесообразно, неправильно, и такого, я думаю, не будет никогда. Ну, по крайней мере, пока идет специальная военная операция», — заявил он.