Круглогодичный призыв на срочную службу в армию позволит разгрузить военные комиссариаты, заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Отправка в войска будет осуществляться так же, как и всегда, весной и осенью. Мы просто этим [законопроектом] разгружаем военные комиссариаты, которые будут работать не три месяца в году в режиме ошпаренной кошки, а нормально, планово в течение года», — сказал депутат.

Призывникам будут направляться как бумажные, так и электронные повестки, добавил Картаполов.

«Электронные повестки применяются на законных основаниях наравне с бумажными. Нет приоритета — бумажная повестка или цифровая. Есть условия, где можно применять электронные повестки, а где, к сожалению, пока нельзя», — пояснил глава профильного комитета Госдумы.

Кабмин поддержал законопроект о круглогодичном призыве, сообщил 22 сентября RTVI источник в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в материалах комиссии.

Госдума обсудит проект закона в первом чтении 24 сентября, такое решение принял Совет Думы, рассказал RTVI Картаполов.

Законопроект о круглогодичном призыве внесли в Госдуму депутаты во главе с Картаполовым в июле 2025 года. Сейчас призыв на срочную службу в армию проводится два раза в год: весной (с 1 апреля по 15 июля) и осенью (с 1 октября по 31 декабря). Парламентарии предлагают в эти сроки отправлять людей к месту службы, а призывные мероприятия в виде медосмотров, комиссий и так далее проводить в течение календарного года проводить в течение всего календарного года, с 1 января по 31 декабря.

В беседе с RTVI соавтор поправок первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заверил, что внесенные предложения «никак не связаны» с военной операцией на Украине.

«Военнослужащие, проходящие службу по призыву, к участию в специальной военной операции не допускаются», — сказал он.