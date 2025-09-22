Круглогодичный призыв на срочную службу в армию позволит разгрузить военные комиссариаты, заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Отправка в войска будет осуществляться так же, как и всегда, весной и осенью. Мы просто этим [законопроектом] разгружаем военные комиссариаты, которые будут работать не три месяца в году в режиме ошпаренной кошки, а нормально, планово в течение года», — сказал депутат.
Призывникам будут направляться как бумажные, так и электронные повестки, добавил Картаполов.
«Электронные повестки применяются на законных основаниях наравне с бумажными. Нет приоритета — бумажная повестка или цифровая. Есть условия, где можно применять электронные повестки, а где, к сожалению, пока нельзя», — пояснил глава профильного комитета Госдумы.
Кабмин поддержал законопроект о круглогодичном призыве, сообщил 22 сентября RTVI источник в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в материалах комиссии.
Госдума обсудит проект закона в первом чтении 24 сентября, такое решение принял Совет Думы, рассказал RTVI Картаполов.
Законопроект о круглогодичном призыве внесли в Госдуму депутаты во главе с Картаполовым в июле 2025 года. Сейчас призыв на срочную службу в армию проводится два раза в год: весной (с 1 апреля по 15 июля) и осенью (с 1 октября по 31 декабря). Парламентарии предлагают в эти сроки отправлять людей к месту службы, а призывные мероприятия в виде медосмотров, комиссий и так далее проводить в течение календарного года проводить в течение всего календарного года, с 1 января по 31 декабря.
В беседе с RTVI соавтор поправок первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заверил, что внесенные предложения «никак не связаны» с военной операцией на Украине.
«Военнослужащие, проходящие службу по призыву, к участию в специальной военной операции не допускаются», — сказал он.
С 1 октября по 31 декабря 2025 года в России пройдет осенний призыв на военную службу. Его особенностью станет то, что решение о призыве будет действовать в течение года со дня его принятия. Соответствующий закон в апреле подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании, пояснили в Генштабе.
Соавтор инициативы Андрей Картаполов говорил, что значительная часть решений о призыве отменяется, после чего военнообязанным приходится в следующую волну призыва заново являться в военкомат, проходить медкомиссию и отборы. Это создает неудобства для призывников, дополнительную нагрузку на членов призывной комиссии и «приводит к неоправданному расходу бюджетных средств», отмечал глава думского комитета по обороне.