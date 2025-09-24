Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект о круглогодичном призыве, передает корреспондент RTVI. Законопроект поддержали 386 депутатов.

Как рассказал на пленарном заседании глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, было предложено изменить подход к проведению призыва граждан на военную службу. Послу вступления законопроекта в силу призыв граждан будет идти в течение всего календарного года с 1 января по 31 декабря.

«При этом хотел бы обратить внимание, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, заседание призывной комиссии», — сказал он.

Проведение медосвидетельствования, профотбора и заседаний призывных комиссий в течение года позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты, на врачей, которые принимают участие в этом самом освидетельствовании, пояснил парламентарий.

«Да и сами граждане призывники могут спокойно, без лишней суеты, спешки и очередей пройти необходимые мероприятия. Что греха таить, мы с вами знаем, что сегодня в этом цикличном призыве один раз в полгода 3 месяца в году военные комиссариаты работают, по сути, в круглосуточном режиме мы полагаем, необходимости больше в этом нет», — сказал Картаполов.

Призывник, в том числе утративший основание для предоставления отсрочки от призыва на военную службу, не получивший повестку до начала очередного периода отправки к местам прохождения службы, в двухнедельный срок со дня его начала обязан лично явиться в военкомат для сверки данных воинского учета. Об этом говорится в законопроекте.

Согласно законопроекту, сама отправка непосредственно в войска будет проводиться в уже действующие сроки, два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Что касается призыва отдельных категорий граждан, то, как отметил Картаполов, в законопроекте «ничего не меняется».

«Это касается граждан, которые проживают в районах Крайнего севера, граждан, которые занимаются посевными и уборочными работами и педагогов, и учителей, и педагогов. Эти категории как были, так и останутся исключением (по срокам отправки для прохождения службы). Отрывать учителей в течение учебного года мы не можем и не собираемся этого делать, а у жителей Крайнего севера особые климатические условия», — пояснил депутат.

При этом в ходе обсуждения глава профильного комитета допустил уточнение сроков отправки для прохождения военной службы педагогов и учителей — законопроект устанавливает сроки с 1 мая по 15 июля.

Закон вступит в силу с января 2026 года.